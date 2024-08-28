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هل يوجد طريق مستقيم؟

8/28/2024 11:53:14 PM
(MENAFN- Al Watan) مما أعترفُ به وأقِرّ أني أخافُ من الطريقِ الطويلِ المستقيم، ذلك الذي يُدخِل الشكَّ فيَّ بأني أسير فعلًا، أو أنَّ ما أراه حقيقيّ!، هذا الطريق يُوتّر الأعصابَ، ويجعلها على صفيح ساخنٍ، وفعلُه هذا كفعل الكابوس في المنام، نتوتّر منه، حتى نستيقظ ونتيقّن من وجودنا وحياتنا الحقيقيّة، وما كان الجاثوم ليطول أمده لو لم نستسلم لعالمه، وكذلك الطريق الطويل المستقيم يُوتّرنا حتى يَحدث شيء لافت يُزيل الشكَ والملل، مثل تجربة السَير من حَرض إلى منفذ البطحاء، الخَطّ الذي يُقَال إنَّه أطول طريقٍ مستقيم!، فهل سِرتَ عليه من أوله إلى آخره - كما تسير الليالي الكئيبة - دون أن يحدث شيء غير السير به؟! ما الذي جرى؟ هل أحسستَ بأنك لا تسير؟!، ربما قالَ أحد السائرين: ((سأوقِف السيارةَ جانبًا وأغرس عجلاتها في الرمال، لعلّي حين أُعاني إخراجَها أجددُ الطريق)). وإذا كان هذا سفرا حسّيًا، فثمة سفر يتراءى لنا أنه أبعد من الحواس؛ وربما هو أبلغ في الخَوفِ وآكَد، وهذا لابدَّ معه من الانحرافِ حتى يَتجدَّد الخَط في الدماغ المطلق، كما كان يفعل إمام مسجدٍ في الرياض بأسلوبه الفريد في التسعينيات الميلادية؛ حيث كان يُجَدِّد حبَّ الله بتجديد الطريق، وكأنَّه يُلحد عن طريقٍ ليتّصل بآخر.
ولفظة السَفر قد تعني أيضًا تأليفَ الكتابِ (السِفر)، لهذا قد نشعر أنًّ إعادةَ تأويل الكتب المقدسة له وجه من الانحرافِ في السَفر، كما أنّ الكاتبَ حين يُركّب ألفاظه ومعانيه ثم لا يشعر بأنه مفتقر لانعطافةٍ، ففي سفره مشكلة كبرى، يحتاج معها إلى الانغماسِ في رمالِ الكتابةِ والقراءة المختلفة عن محيطِ دماغه المستقيم كاستقامةِ طريق حرض والبطحاء. ولفظ (البطحاء) يعني المسيل الواسع الحاوي دقاق الحصى، وكأنَّنا حين نرى الحصى نُدرك حقيقةَ سيرنا.
والأهم هنا أنَّ هذه اللفظة ذكّرتني - وأنا في الطريق إلى المنفذ - ببطحاء مكّة، فاستحضرتُ قصيدة الفرزدق (هذا الذي تعرف البطحاء وطأته) فتوقفتُ على جنب الطريق؛ لأقرأ القصيدةَ قراءةً جديدة ومختلفة تُجَدِّد دماغي في الطريق، وتُحَسِّسني أني أتقدم نحو الغاية؛ أعني بالغاية منفذ البطحاء ليس أكثر!، واستحضرتُ أنَّ سببَ القصيدة تحاسد نشأ بين هشام بن عبد الملك وابن الحسين، فتساءلتُ: هل الفرزدق قال قصيدته هذه من أجل توثيق لحظة يُكسَر فيها الطريق المستقيم؟ وذلك لأنَّ الحسد - مثل الرذائل كلها - يكسِر حدة الاستقامة، وهذا ما نجده في أسطورةُ ماندفيل عن النحل، وخلاصتها أنَّ خليَّةَ نَحلٍ، ازدهرت بالإنتاجِ، حتَّى قَرر النحلُ قَرارًا مهمًّا في حياةِ الخليّة، وهو أن يَعيشوا بالفضيلةِ، فانهار - بَعد وقتٍ - اقتصادُ الخَليّة، ودبًّ الخِلاف الفكري بين النحل!، وصار بيتُ النحلِ بَسيطًا في شَجرةٍ تكاد تموت من شدةِ العطش؛ فصرخت نحلةٌ: ((يا أيها النحلُ، أطلقوا العنانَ لرذائلكم، لا تُخفُوا أنانيّتكم، وشهواتكم، ورغباتِكم في المكاسِب الشخصيّة، وعندها فقط سيزدهر الاقتصاد من جديد)). لم يستوعب النحلُ وجود طريق مستقيم؛ لهذا ازدهرت خليتُهم بعد أن جدَّدوا الإنتاجَ بتغيير الطريق! بل ربما كانت هذه الانعطافة النحليّة هي ألذّ عَسلٍ يُمكِن أن يُنتَج، فمزاج النَحلِ بعد أن غيَّروا الطريقَ اختلفَ وتجدَّد، وصار متنوعَ المصدر، وممتلئًا بكل الرغبات، رافضًا النتاجَ المكرر، والطريقَ الممهّد، واجترارَ الغذاء ذاته. والمهم أنَّ ماندفيل في أسطورته النحليّة سعى لإثبات أنَّ الحسدَ ممدوح، وطبيعيٌ كالجوع، لهذا قلتُ إنَّ ثمةَ حسدًا أنشأ قصيدةَ (هذا الذي تعرف البطحاء وطأته)، وهو الذي جعلني أتساءل هل يوجد أحد يُمكِن أن يُقال له: ((هذا التّقي النّقي الطاهر العلم!)) كما قالها الفرزدقُ قاصدًا ابنَ الحسين، أم أنَّ اختراقَ ابن الحسين الصفوفَ نحو الحجر الأسود كان أسلوبًا يُشبِه أسلوبَ إمام المسجد المذكور آنفا؟ أما أنا فلا أدري.
التفاتة:
ربما أنَّ الناقد ليس إلا ذاك الذي غرس سيارته في الرمال، لأنَّه يعي أنَّ الحقب الزمنية ليست إلا طرقًا طويلة مضنية بلا محطات، ولولا وقود (المنعطفات النقدية) لم يستطع الناسُ العيشَ، والوصولَ إلى غايات في بطون غايات.

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