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التقنية الحيوية رحلة معقدة نحو المستقبل

8/28/2024 11:53:14 PM
(MENAFN- Al Watan) تعد التكنولوجيا الحيوية من أهم الأدوات الدقيقة التي يمكن استخدامها لتحقيق التنمية الوطنية ورفاهية المجتمع
في عام 2023، تم تقدير حجم سوق التكنولوجيا الحيوية العالمي بحوالي 1.38 إلى 1.55 تريليون دولار أمريكي. هذا القطاع يشهد نمواً ملحوظاً ومن المتوقع أن يصل إلى 4.25 تريليونات دولار أمريكي بحلول عام 2033. يُعزى هذا النمو إلى الابتكارات المستمرة في مجالات مثل الأدوية الحيوية، والعلاجات الجينية، والتكنولوجيا الحيوية الزراعية.
وحتى في تقديرات أخرى أكثر تحفظا من المتوقع أن يسجل سوق التكنولوجيا الحيوية أعلى معدل نمو سنوي مركب بنسبة 14% بين عامي 2023 و2032، مما سيؤدي إلى وصول قيمته إلى 3.67 تريليونات دولار أمريكي بحلول عام 2032. هذا النمو يعكس الطلب المتزايد على الحلول الطبية المتقدمة والتقنيات الزراعية المحسنة التي تقدمها التكنولوجيا الحيوية.
في الولايات المتحدة، وحدها، قُدِّرت قيمة سوق التكنولوجيا الحيوية بنحو 552.40 مليار دولار في عام 2023. ووفقاً لمصادر مختلفة، من المتوقع أن ينمو السوق بمعدل نمو سنوي مركب يتراوح بين 12.4% و12.5% من عام 2024 إلى عام 2033. هذا النمو سيؤدي إلى وصول قيمة السوق إلى ما بين 1250 مليار دولار و1794.11 مليار دولار بحلول عام 2030 و2033.
تُظهر هذه الأرقام أن قطاع التكنولوجيا الحيوية ليس فقط محركاً رئيسياً للابتكار والتقدم العلمي، ولكنه أيضاً يمثل فرصة اقتصادية هائلة على مستوى العالم وفي الولايات المتحدة بشكل خاص، ونحن في السعودية في هذا العالم كدولة مؤثرة نأمل بأن نكون جزءاً فعالاً من هذه الثورة التكنولوجية، وفي المملكة في السعودية، تهدف الاستراتيجية الوطنية للتكنولوجيا الحيوية إلى جعل السعودية مركزاً إقليمياً وعالمياً للتكنولوجيا الحيوية بحلول 2040، مع مساهمة تزيد على 34.6 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2040، وخلق 11 ألف فرصة عمل عالية الجودة.
اما مؤشر المملكة ومقارنتها ببقية الدول في التقنية الحيوية، 27/100 في مؤشر الابتكار في التكنولوجيا الحيوية، مما يضعها في المرتبة 40 من بين 54 دولة تمت دراستهم، نحن نتكلم عن سوق بحوالي 4 تريليونات دولار خلال سنوات قليلة، لكن لا نزال في البداية ولم نجد ولم نصل للمركز المأمول الذي نستحقه رغم وجود الإمكانات لكن الرؤية انتبهت لذلك وأطلقت الاستراتيجية الوطنية.
سأذكر نقطة مهمة وسأعيدها لاحقاً، قطاع التكنولوجيا الحيوية من أعقد القطاعات المتقدمة ويحتاج تآزر جميع القطاعات وبشكل متكامل ومتعاون لما فيه من تعقيد، وأيضاً وجود عناصر كثيرة متصلة ببعضها كأنها عقد فإذا انفصل أي عنصر انتثر العقد وتأثر القطاع كاملاً!
ولذلك أي خطة تهدف إلى تعزيز التكنولوجيا الحيوية تحتاج إلى تعزيز وتقوية التعاون الكلي والبحث والابتكار في مجالات التكنولوجيا الحيوية، وتطوير البنية التحتية اللازمة لدعم التصنيع الحيوي، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص. كما تعزز إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في المنتجات الحيوية الأساسية وتعزيز التعليم والتدريب في مجالات التكنولوجيا الحيوية. وقطاع التكنولوجيا الحيوية يتكون من عدة عناصر حيوية مهمة، من أهمها تحليل السوق المحلي والعالمي من خلال نظرة عامة على حالة صناعة التكنولوجيا الحيوية الحالية، بما في ذلك الاتجاهات والتوقعات المستقبلية للنمو. ولذلك يجب تحديد السوق المستهدف من خلال تحديد العملاء الرئيسيين واحتياجاتهم، إضافة إلى تقييم المنافسين الرئيسيين خارجياً ونقاط قوتهم وضعفهم.
ويشمل أيضاً، تطوير المنتجات تحديد المنتجات الحيوية التي سيتم تطويرها مثل الأجسام المضادة وحيدة النسيلة، البروتينات المؤتلفة، العلاجات الجينية، الفحوصات التشخيصية، والمنتجات الزراعية الحيوية. ويتم وضع استراتيجية البحث والتطوير وتحديد المراحل الزمنية اللازمة لذلك، أما من ناحية الامتثال التنظيمي الامتثال للأنظمة والمعايير ذات الصلة، بما في ذلك التخطيط للتجارب السريرية إذا لزم الأمر، وتحديد المراحل والجداول الزمنية.
ويحتاج القطاع لوضع الخطة المالية وتحديد التمويل اللازم لبدء وتنمية الأعمال، وتقديم توقعات للإيرادات والنفقات، أما من أهم النقاط الأساسية فهي إدارة سلسلة التوريد تأمين مصادر موثوقة للمواد الخام، والتخطيط لعمليات التصنيع بما في ذلك الموقع والقدرة، وتنفيذ إجراءات صارمة لمراقبة الجودة لضمان سلامة وفعالية المنتجات والتركيز على التخطيط للوجستيات الباردة التي تتطلبها العديد من المنتجات الحيوية، وإنشاء حلول تخزين تلبي المعايير التنظيمية، والتخطيط لطرق نقل فعالة وموثوقة. وأيضاً إدارة المخاطر تطوير استراتيجيات لتخفيف المخاطر مثل اضطرابات سلسلة التوريد، وضمان امتثال جميع العمليات اللوجستية للمتطلبات التنظيمية.
وكمثال للتوضيح لمنتجات التقنية الحيوية التي تشمل المنتجات الحيوية كأمثلة الوقود الحيوي، منتجات الألبان المخمرة، إنزيمات المنظفات، المحاصيل المعدلة وراثياً، المعالجة الحيوية، المضادات الحيوية، العلاجات الجينية والخلوية، منتجات المخابز المخمرة بالخميرة، الحليب الخالي من اللاكتوز، إنتاج الكحول، منتجات العناية بالبشرة، تصنيع الأصباغ الطبيعية، صناعة الورق الحيوي، وإنتاج اللقاحات. بالمختصر التقنية الحيوية تدخل في كل الصناعات الحديثة تقريباً.
ولنجاح بناء صناعة التقنية الحيوية في المملكة، يجب أن يكون هناك تعاون فعال بين جميع الجهات المعنية. لا ينبغي لأي جهة أن تعتقد أنها المسؤولة الأكبر عن نجاح هذا المجال، بل هو جهد جماعي يتطلب تعاوناً كاملاً كأساس.
في الصناعات الأخرى، قد يكون فقط التنسيق بين الجهات كافياً، ولكن في مجال التقنية الحيوية، نحن نتحدث عن تعاون شامل دون أي تحفظات. إنشاء لجنة أو لجان للتنسيق قد لا يكون كافياً؛ يجب أن تؤمن كل جهة متعلقة بالتقنية الحيوية بأن الجهات الأخرى لها نفس المجهود والنفوذ في هذه الصناعة.
على سبيل المثال، في صناعة أحد الأدوية الحيوية أو الجينية، رغم تعقيدها، فإن خطوة بسيطة أو نقص في جودة منتج خاماً بسيطاً واحداً قد يؤدي إلى خسارة مئات الآلاف من الدولارات ورمي كامل المنتج في الزبالة بسبب خطأ بسيط من إحدى الجهات.
نعمل في هذا المجال ما يقرب من عقدين من الزمن، وأكثر الأخطاء شيوعاً التي لاحظناها هي أن البعض يستخف بتعقيد وعملية إنتاج التقنية الحيوية، ويعتقد أنها مثل إنشاء مستشفى أو عيادة أو مصنع أدوية تقليدي. للأسف، هذا اعتقاد خطأ، فالطب مجال مختلف والتقنية الحيوية مجال مختلف كلياً وله لغته الخاصة وقوانينه.
هذا المجال يحتاج إلى روح الإبداع والتطوير والتفكير خارج الصندوق. نصيحتنا هي أن أي شخص تقليدي أو بيروقراطي لا يدخل هذا المجال، لأن روح وتطور هذا المجال يعتمدان على التغيير والإبداع والتفكير بطريقة مختلفة.
الخطة الوطنية لتطوير صناعة التكنولوجيا الحيوية خطوة جبارة في بداية الطريق ونشجع تعاوناً وثيقاً بين الحكومة والقطاع الخاص، إضافة إلى استثمارات كبيرة في البحث والتطوير والبنية التحتية من خلال تنفيذ هذه الخطة، ويمكن تحقيق تقدم كبير في المملكة في مجالات الصحة والزراعة والطاقة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والرفاهية للمجتمع السعودي.

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