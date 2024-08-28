الريم تتصدر الكائنات المطلقة في المحميات

(MENAFN
- Al Watan)
تصدرت ظباء الريم عدد الكائنات المطلقة في المحميات خلال 2023، بـ1018، تلتها المها الوضيحي بـ290، وسجل عدد ظباء الإدمي 109، والوعول الجبلية 104، وسجلت عدد طيور القطا 59، والنسر الأسمر 9.
ويتم تنفيذ مهام الاطلاقات الموسمية عبر 3 مراكز متخصصة تعمل تحت مظلة المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، ويتركز عمل مبادرة الإطلاقات على رعاية وإكثار أنواع فطرية تواجه خطر الانقراض، وتجهز المراكز المتخصصة صناديقها الخشبية وتنقل الكائنات الفطرية الحيوانية إلى المحميات الطبيعة والمتنزهات الوطنية لتطلقها في مواقع أنسب لحياتها وتكاثرها وإعطائها فرصة للحفاظ على النوع ذاتيًا.
ويشمل برنامج التربية
وإعادة الإدراج مجموعة متنوعة من الأنواع المهددة بالانقراض مثل المها العربي، وظباء الريم، والإدمي، وطيور الحبارى، والنعام، والأرنب البري، وغيرها.
6 برامج للإكثار
1- ظباء الريم
2- ظباء الإدمي
3- ظباء نيومان
4- الوعل الجبلي
5- المها العربي
6- الظبي الفرساني
برنامج الإطلاق
- أحد الأدوار الرئيسة لمركز تنمية الحياة الفطرية.
- يهدف للحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض.
- إحدى مبادرات السعودية الخضراء.
- عامل أساسي في إعادة تأهيل النظم البيئية.
- يرسخ مفهوم الاستدامة البيئية وزيادة الوعي.
- يرفع الجاذبية السياحية للمحميات والمتنزهات.
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