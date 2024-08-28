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الريم تتصدر الكائنات المطلقة في المحميات

8/28/2024 11:53:14 PM
(MENAFN- Al Watan) تصدرت ظباء الريم عدد الكائنات المطلقة في المحميات خلال 2023، بـ1018، تلتها المها الوضيحي بـ290، وسجل عدد ظباء الإدمي 109، والوعول الجبلية 104، وسجلت عدد طيور القطا 59، والنسر الأسمر 9.
ويتم تنفيذ مهام الاطلاقات الموسمية عبر 3 مراكز متخصصة تعمل تحت مظلة المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، ويتركز عمل مبادرة الإطلاقات على رعاية وإكثار أنواع فطرية تواجه خطر الانقراض، وتجهز المراكز المتخصصة صناديقها الخشبية وتنقل الكائنات الفطرية الحيوانية إلى المحميات الطبيعة والمتنزهات الوطنية لتطلقها في مواقع أنسب لحياتها وتكاثرها وإعطائها فرصة للحفاظ على النوع ذاتيًا.
ويشمل برنامج التربية وإعادة الإدراج مجموعة متنوعة من الأنواع المهددة بالانقراض مثل المها العربي، وظباء الريم، والإدمي، وطيور الحبارى، والنعام، والأرنب البري، وغيرها.
6 برامج للإكثار
1- ظباء الريم
2- ظباء الإدمي
3- ظباء نيومان
4- الوعل الجبلي
5- المها العربي
6- الظبي الفرساني
برنامج الإطلاق
- أحد الأدوار الرئيسة لمركز تنمية الحياة الفطرية.
- يهدف للحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض.
- إحدى مبادرات السعودية الخضراء.
- عامل أساسي في إعادة تأهيل النظم البيئية.
- يرسخ مفهوم الاستدامة البيئية وزيادة الوعي.
- يرفع الجاذبية السياحية للمحميات والمتنزهات.

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