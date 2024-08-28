Thursday, 29 August 2024 01:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


7 حالات لتكرار تكليف المعلم

8/28/2024 11:53:14 PM
(MENAFN- Al Watan) حددت الإدارة العامة لشؤون المعلمين بوزارة التعليم، نحو 7 حالات، التي يتم فيها تكرار تكليف المعلم بسد الاحتياج التعليمي، وأكدت على ضرورة مراعاة الموازنة عند إجراء التكليف، وألا يزيد نصاب المعلم المكلف ((كليًا أو جزئيًا)) للموازنة عن أنصبة معلمي نفس التخصص في المدرسة المكلف بها، ويخفض النصاب التعليمي للمعلم المكلف جزئيًا بسد الاحتياج في مدارس التعليم العام بواقع 4 حصص صفية عن كل مدرسة يكلف بها بما لا يزيد عن مدرستين إضافة إلى مدرسته الأساسية.
التشكيلات الإشرافية
شددت الوزارة، على العمل بدليل الاستثمار الأمثل لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي الجديد 1446 في نسخته الجديدة، بهدف توحيد إجراءات إدارات التعليم في سد الاحتياج التعليمي من شاغلي الوظائف التعليمية، وتحقيق الشفافية في تطبيق آلية التكاليف لسد الاحتياج، وتحقيق الاستقرار الأمثل للميدان التعليمي من خلال سد الاحتياج لضمان استمرار العملية التعليمية.
ووضعت الوزارة آلية لسد الاحتياج التعليمي من المكلفين بالتشكيلات المدرسية والإشرافية، بدءًا من معلمي الموهوبين ثم رائد النشاط ثم الموجه الطلابي ثم وكيل المدرسة ثم مدير المدرسة ثم المشرف التربوي من مشرفي الإدارات والأقسام ثم مشرفي التخصصات في الإشراف التربوي لسد الاحتياج التعليمي داخل القطاع مع مراعاة التخصص والمؤهل للمرحلتين المتوسطة والثانوية.
الموجه الطلابي
حول الموجه الطلابي أبانت التعليم أنه يتم تكليف المتخصص في التوجيه ((علم النفس، وعلم الاجتماع، وخدمة اجتماعية)) في المرحلة الثانوية، بتدريس المقرر إضافة إلى عمله في المرحلة الثانوية، وفي حال عدم وجود معلم متخصص لمقرر المهارات الحياتية في المرحلة المتوسطة والابتدائية، يكلف الموجه الطلابي غير المتخصص في ((علم النفس وعلم الاجتماع، وفي خدمة اجتماعية)) بـ 6 حصص صفية في مجال تخصصه الذي تم تعيينه عليه، على أن يكون التكليف في حال وجود العجز. وأتاحت الوزارة، تكليف من لديه القدرة والكفاءة والاستعداد من المعلمين داخل المدرسة بسد الاحتياج التعليمي، بعد أخذ موافقته خطيًا بتدريس غير تخصصه في حال عدم وجود المعلم المتخصص في المرحلة المتوسطة والثانوية، وفق الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.
حالات تكرار التكليف
01- نصاب المعلم 50% فأقل من نصابه التدريسي وفق رتبته التعليمية.
02- نقل المعلم داخليًا أو خارجيًا.
03- المعلم في المدارس ذات المبنى الواحد ((مشتركة في المبنى ومستقلة في الإدارة)).
04- رغبة المعلم في إعادة تكليفه لسد الاحتياج أو الموازنة، واقتضت المصلحة التعليمية في حال عدم رغبة معلم آخر لم يسبق تكليفه.
05- بعد مرور عامين دراسيين على آخر تكليف للمعلم، وإذا لم يوجد معلم آخر في المدرسة لم يكلف.
06- إذا لم ينفذ المعلم أو لم يستكمل مدة تكليفه لأي سبب من الأسباب.
07- عدم وجود معلم آخر يقوم بسد الاحتياج التعليمي.
إسناد المقررات لسد الاحتياج
. مقرر الإحصاء في المرحلة الثانوية إلى تخصص الرياضيات.
. مقرر مبادئ القانون وتطبيقات في القانون في المرحلة الثانوية إلى تخصص الدراسات الإسلامية.
. مقرر المهارات الرقمية في المرحلتين المتوسطة والثانوية، كتخصص بديل لسد الاحتياج ((الرياضيات)).
. مقرر مهارات البحث ومصادر المعلومات مكتبات ((في المرحلة الثانوية، كتخصص بديل لسد الاحتياج ((عربي)) و((حاسب آلي)) و((علم الإدارة)).
. مقررات العلوم والمهارات الإدارية، ومقدمة في الأعمال، ومبادئ الاقتصاد، والإدارية والمالية، والسكرتارية والإدارة المكتبية، وإدارة الفعاليات، ومبادئ الإدارة، وتخطيط الحملات التسويقية، والمعرفة المالية، والمحاسبة، والاقتصاد، وإدارة الأعمال، وصناعة القرار في الأعمال، والحملات التسويقية، وريادة الأعمال، والتسويق، في المرحلة الثانوية، التخصص الأساسي ((علم الإدارة))، والتخصص البديل لسد الاحتياج ((التسويق)) و((الرياضيات)).
. مقرر اللغة الإنجليزية في جميع المراحل المتوسطة، التخصص الأساسي ((اللغة الإنجليزية))، والتخصص البديل لسد الاحتياج للمؤهلين من برنامج الاستثمار الأمثل، أو أحد معلمي خبرات أو الابتعاث ((لأي تخصص من الوفر)).

MENAFN28082024000089011017ID1108613397

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث