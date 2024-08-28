18 ألف اعتراض لمستفيدي سكني

(MENAFN
- Al Watan)
عالجت وزارة البلديات والإسكان 18 ألف اعتراض لمستفيدي سكني خلال النصف الأول من العام الحالي، ووقعت 51.256 عقدا بمبلغ 5.3 مليارات ريال، في وقت تم إيداع 5.821 مليارات ريال في حسابات المستفيدين.
51 ألف عقد
كشف تقرير سكني للنصف الأول من العام الحالي، توقيع 51.256 ألف عقد على جميع المنتجات، منها 27 ألف عقد من ذوي الدخل
المنخفض، وتصدرت منطقة الرياض أكثر مناطق المملكة عقود موقعة بـ15.540 ألف عقد، وحلت مكة المكرمة ثانيا بـ12.688 ألف عقد، والشرقية ثالثا بـ7447 عقدا، وتساوت الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، وحائل، والقصيم رابعا بـ8994 عقدا لكل منهم، والمدينة المنورة خامسا بـ2333 عقدا، وعسير سابعا بـ2073 عقود.
استفادة الأسر
بلغت الأسر التي تمت خدمتهم خلال النصف الأول من العام الحالي 55 ألف أسرة، وبلغ إجمالي الأسر التي سكنت منازلهم 44 ألف أسرة مستفيدة، وبلغ إجمالي العقود التمويلية الموقعة 51 ألف عقد.
309 آلاف طلب
سجلت طلبات دعم سكني 309 آلاف طلب تمت معالجتها، و18 ألف اعتراض تمت معالجته، و107 طلبات تأجير للوحدات السكنية التابعة للوزارة، وتوقيع عقود 13.318 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء، وتوقيع عقود 8021 قرضا عقاريا، وتوقيع عقود 8748 قطعة أرض، وتوقيع عقود 21.169 ألف وحدة جاهزة، وبلغت نسبة وعي المستفيدين بهوية سكني 90%.
أكثر المناطق عقود موقعة
الرياض
15.540
مكة المكرمة
12.688
الشرقية
7447
الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم
8994
المدينة المنورة
2333
عسير
2073
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