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18 ألف اعتراض لمستفيدي سكني

8/28/2024 11:53:13 PM
(MENAFN- Al Watan) عالجت وزارة البلديات والإسكان 18 ألف اعتراض لمستفيدي سكني خلال النصف الأول من العام الحالي، ووقعت 51.256 عقدا بمبلغ 5.3 مليارات ريال، في وقت تم إيداع 5.821 مليارات ريال في حسابات المستفيدين.
51 ألف عقد
كشف تقرير سكني للنصف الأول من العام الحالي، توقيع 51.256 ألف عقد على جميع المنتجات، منها 27 ألف عقد من ذوي الدخل المنخفض، وتصدرت منطقة الرياض أكثر مناطق المملكة عقود موقعة بـ15.540 ألف عقد، وحلت مكة المكرمة ثانيا بـ12.688 ألف عقد، والشرقية ثالثا بـ7447 عقدا، وتساوت الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، وحائل، والقصيم رابعا بـ8994 عقدا لكل منهم، والمدينة المنورة خامسا بـ2333 عقدا، وعسير سابعا بـ2073 عقود.
استفادة الأسر
بلغت الأسر التي تمت خدمتهم خلال النصف الأول من العام الحالي 55 ألف أسرة، وبلغ إجمالي الأسر التي سكنت منازلهم 44 ألف أسرة مستفيدة، وبلغ إجمالي العقود التمويلية الموقعة 51 ألف عقد.
309 آلاف طلب
سجلت طلبات دعم سكني 309 آلاف طلب تمت معالجتها، و18 ألف اعتراض تمت معالجته، و107 طلبات تأجير للوحدات السكنية التابعة للوزارة، وتوقيع عقود 13.318 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء، وتوقيع عقود 8021 قرضا عقاريا، وتوقيع عقود 8748 قطعة أرض، وتوقيع عقود 21.169 ألف وحدة جاهزة، وبلغت نسبة وعي المستفيدين بهوية سكني 90%.
أكثر المناطق عقود موقعة
الرياض
15.540
مكة المكرمة
12.688
الشرقية
7447
الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم
8994
المدينة المنورة
2333
عسير
2073

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