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فرنسي ينقذ الاتحاد

8/28/2024 11:53:13 PM
(MENAFN- Al Watan) توصل الاتحاد لاتفاق مع رين الفرنسي، على إعارة نجمه البرتغالي جواو فيليبي ((جوتا))، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وأكدت مصادر أن العميد أتم اتفاقه مع رين بشأن إعارة جوتا لمدة عامين.
وسيفسح رحيل جوتا المجال أمام صفقة أجنبية جديدة للعميد، إذ ارتبط اسم النادي بأكثر من اسم على مدار الأيام القليلة الماضية.

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