فرنسي ينقذ الاتحاد
التاريخ
8/28/2024 11:53:13 PM
(MENAFN
- Al Watan)
توصل الاتحاد لاتفاق مع رين الفرنسي، على إعارة نجمه البرتغالي جواو فيليبي ((جوتا))، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وأكدت مصادر أن العميد أتم اتفاقه مع رين بشأن إعارة جوتا لمدة عامين.
وسيفسح رحيل جوتا المجال أمام صفقة
أجنبية جديدة للعميد، إذ ارتبط اسم النادي بأكثر من اسم على مدار الأيام القليلة الماضية.
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