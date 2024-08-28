5 نجوم على طاولة كبار المحترفين

(MENAFN
- Al Watan)
تسابق أندية دوري روشن السعودي للمحترفين، الزمن، لحسم بعض الصفقات خلال الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي الجاري، والذي سيغلق في الـ 2 من سبتمبر المقبل.
وشهدت فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قدوم العديد من الأسماء لدوري روشن، يأتي على رأسها الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، والبرتغالي جواو كانسيلو، والإسباني ناتشو فيرنانديز.
ورغم قدوم بعض الأسماء الكبرى في عالم كرة القدم
إلى الدوري
السعودي، إلا أن الميركاتو الجاري خالف التوقعات، ولكن رغم ذلك، فمن المتوقع أن تشهد الأيام الأخيرة من الميركاتو قدوم 5 أسماء عالمية على الأقل، بحسب التقارير خلال الفترة الماضية.
جلاد إنجليزي
أجمع العديد من المصادر أن الأهلي بات قريبا من حسم صفقة مهاجم برينتفورد الانجليزي، إيفان توني بعد الحصول على الضوء الأخضر من اللاعب، لكن ما يعيق الصفقة، هو رغبة النادي الإنجليزي في الحصول على ما يفوق 247 مليون ريال ((59.3 مليون يورو))، رغم أن الأهلي أبدى استعداده لدفع ما يفوق 207 ملايين ريال ((49.8 مليون يورو)).
مدافع سلوفاكي
ارتبط اسم مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي، السلوفاكي ميلان سكرينيار، بالانضمام لصفوف النصر قبل نهاية الميركاتو الصيفي.
وأوضحت المصادر أن الصفقة على وشك الاكتمال، بعدما أعطى اللاعب موافقته على تمثيل العالمي، ويتبقى فقط وضع الرتوش الأخيرة.
جناح فرنسي
يواصل الهلال سعيه المستمر وراء صفقة جناح بايرن ميونخ الألماني، الفرنسي كينجسلي كومان، إذ أشارت مصادر إلى أن اللاعب وافق على عرض الزعيم.
ورغم موافقة كومان على عرض الهلال، إلا أنه قد يغير وجهته في اللحظات الأخيرة، حال تلقى عرضا مميزا من قبل الأندية الأوروبية الكبرى.
غموض النيجيري
تسيطر حالة من الغموض حول موقف مهاجم نابولي الإيطالي، النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي الذي ارتبط مرارا وتكرارا بتمثيل الأهلي، إلا أن أوسيمين يتطلع للبقاء في أوروبا بالمقام الأول، حيث يحظى برغبة باريس سان جيرمان وتشيلسي، ولكن النادي الإيطالي لم يحصل على عرض مناسب للتخلص منه.
وأكدت مصادر أن أوسيمين قد يوافق على عرض الأهلي في الوقت الضائع حال فشله في الانتقال إلى أي نادٍ أوروبي خلال الميركاتو الجاري.
واعد برازيلي
من المنتظر أن يعلن النصر خلال الأيام المقبلة، عن تعاقده الرسمي مع نجم كورينثيانز البرازيلي ويسلي جاسوفا، مقابل 83.4 مليون ريال ((20 مليون يورو)).
وسيمثل ويسلي ((19 عامًا))، إضافة قوية للعالمي، بسبب الاستفادة من قاعدة زيادة المحترفين لـ 10 لاعبين بدلا من 8، بشرط أن يكون الثنائي المحترف تحت 20 عاما، وهو ما ينطبق على النجم البرازيلي.
- توني قريب من الأهلي والخلاف على حصة ناديه
- النصر اقترب من المدافع السلوفاكي سكرينيار
- العروض الأخرى تؤجل صفقة الهلال وكومان
- العالمي يأمل في اقتناص الموهوب البرازيلي ويسلي
- غموض أوسيمين حير الأهلاويين وينتظرون اللحظات الأخيرة
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