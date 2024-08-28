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5 نجوم على طاولة كبار المحترفين

8/28/2024 11:53:13 PM
(MENAFN- Al Watan) تسابق أندية دوري روشن السعودي للمحترفين، الزمن، لحسم بعض الصفقات خلال الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي الجاري، والذي سيغلق في الـ 2 من سبتمبر المقبل.
وشهدت فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قدوم العديد من الأسماء لدوري روشن، يأتي على رأسها الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، والبرتغالي جواو كانسيلو، والإسباني ناتشو فيرنانديز.
ورغم قدوم بعض الأسماء الكبرى في عالم كرة القدم إلى الدوري السعودي، إلا أن الميركاتو الجاري خالف التوقعات، ولكن رغم ذلك، فمن المتوقع أن تشهد الأيام الأخيرة من الميركاتو قدوم 5 أسماء عالمية على الأقل، بحسب التقارير خلال الفترة الماضية.
جلاد إنجليزي

أجمع العديد من المصادر أن الأهلي بات قريبا من حسم صفقة مهاجم برينتفورد الانجليزي، إيفان توني بعد الحصول على الضوء الأخضر من اللاعب، لكن ما يعيق الصفقة، هو رغبة النادي الإنجليزي في الحصول على ما يفوق 247 مليون ريال ((59.3 مليون يورو))، رغم أن الأهلي أبدى استعداده لدفع ما يفوق 207 ملايين ريال ((49.8 مليون يورو)).
مدافع سلوفاكي

ارتبط اسم مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي، السلوفاكي ميلان سكرينيار، بالانضمام لصفوف النصر قبل نهاية الميركاتو الصيفي.
وأوضحت المصادر أن الصفقة على وشك الاكتمال، بعدما أعطى اللاعب موافقته على تمثيل العالمي، ويتبقى فقط وضع الرتوش الأخيرة.
جناح فرنسي

يواصل الهلال سعيه المستمر وراء صفقة جناح بايرن ميونخ الألماني، الفرنسي كينجسلي كومان، إذ أشارت مصادر إلى أن اللاعب وافق على عرض الزعيم.
ورغم موافقة كومان على عرض الهلال، إلا أنه قد يغير وجهته في اللحظات الأخيرة، حال تلقى عرضا مميزا من قبل الأندية الأوروبية الكبرى.
غموض النيجيري

تسيطر حالة من الغموض حول موقف مهاجم نابولي الإيطالي، النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي الذي ارتبط مرارا وتكرارا بتمثيل الأهلي، إلا أن أوسيمين يتطلع للبقاء في أوروبا بالمقام الأول، حيث يحظى برغبة باريس سان جيرمان وتشيلسي، ولكن النادي الإيطالي لم يحصل على عرض مناسب للتخلص منه.
وأكدت مصادر أن أوسيمين قد يوافق على عرض الأهلي في الوقت الضائع حال فشله في الانتقال إلى أي نادٍ أوروبي خلال الميركاتو الجاري.
واعد برازيلي

من المنتظر أن يعلن النصر خلال الأيام المقبلة، عن تعاقده الرسمي مع نجم كورينثيانز البرازيلي ويسلي جاسوفا، مقابل 83.4 مليون ريال ((20 مليون يورو)).
وسيمثل ويسلي ((19 عامًا))، إضافة قوية للعالمي، بسبب الاستفادة من قاعدة زيادة المحترفين لـ 10 لاعبين بدلا من 8، بشرط أن يكون الثنائي المحترف تحت 20 عاما، وهو ما ينطبق على النجم البرازيلي.
- توني قريب من الأهلي والخلاف على حصة ناديه
- النصر اقترب من المدافع السلوفاكي سكرينيار
- العروض الأخرى تؤجل صفقة الهلال وكومان
- العالمي يأمل في اقتناص الموهوب البرازيلي ويسلي
- غموض أوسيمين حير الأهلاويين وينتظرون اللحظات الأخيرة

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