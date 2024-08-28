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قمة صفراء بين النمور والذئاب

8/28/2024 11:53:13 PM
(MENAFN- Al Watan) تتجه الأنظار، مساء اليوم، إلى إستاد الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، لمتابعة ما ستسفر عنه قمة الجولة الثانية لدوري روشن السعودي للمحترفين، عندما يتواجه الاتحاد والتعاون، في لقاء متكافئ، والذي تختتم به منافسات الجولة قبل التوقف الدولي الذي سيبدأ من غد، ويستمر حتى الـ13 من سبتمبر المقبل، كما يلتقي اليوم على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في موقعة مهمة للغاية الرياض وضيفه الأخدود، ويتقابل على إستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام في مباراة صعبة للطرفين الخليج والشباب، اللذان يسعيان إلى الظفر بالنقاط المهمة

انتصار ثان
على إستاد الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية، سيكون ختام الجولة الثانية للدوري أصفر اللون، حينما يتواجه في لقاء مهم وصعب ومنعطف خطير الاتحاد والتعاون، واللذان كسبا موقعتي الافتتاح لكل منهما بذات النتيجة، ويريد كلا منهما أن يفك الارتباط بينهما.
فالعميد سيدخل القمة المرتقبة وفي جعبته 3 نقاط خطفها في الوقت بدل الضائع من مباراته أمام الضيف الجديد على الدوري الخلود، بعد أن كان اللقاء يتجه إلى التعادل السلبي، ومنحه هدف قاتل الانتصار 1/صفر، السبت الماضي، ويطمح النمور إلى تأكيد استعادة التوازن، وأن الفريق قادر على مواصلة مشوار المنافسة على اللقب دون عثرات كما حدث في الموسم الماضي، إلا أن العميد يعاني من خلل واضح ما زال يلازمه في المناطق الدفاعية، إضافة إلى عدم التعامل الجيد مع الفرص السانحة للتسجيل أمام مرمى المنافس، وهو ما ظهر جليا خلال لقاء الخلود الماضي.
بدوره، يدخل الذئاب المواجهة القوية وفي رصيدهم 3 نقاط، كما أن الفريق لم يكن بعيدا عن الاتحاد من الناحية الفنية، ولا كيفية خطف النقاط الثلاث في الجولة الافتتاحية، إذ تمكن من الانتصار على الفيحاء 1/صفر، في الوقت بدل الضائع أيضا، بعد أن كانت المؤشرات تؤكد خروج الفريقين بالتعادل السلبي، وسط إهدار واضح للفرص السانحة للتسجيل، كما أن السكري سيفقد اثنين من عناصره المهمة للإصابة؛ وهما محمد الكويكبي ووليد الأحمد، ويأمل الفريق في تأكيد أنه قادر على العودة لمستوياته المعهودة والمحافظة على بريقه الذي صاحبه في المواسم الأخيرة، وتحديدا الموسم الماضي.
تأكيد الحضور
في لقاء تفوح من خلاله رائحة إثبات التواجد والذات والرغبة الأكيدة في تحقيق الانتصار الأول، يتواجه على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، الرياض وضيفه الخلود، واللذان ظهرا بشكل جيد رغم التعثر في الجولة السابقة، ويطمح الفريقان إلى استمرار الحضور الفني الجيد لهما، وعدم التفريط في نقاط اللقاء المهم للطرفين.
ويحضر مدرسة الوسطى للمواجهة وفي رصيده نقطة واحدة، خطفها في الوقت القاتل من أمام الوحدة في الجولة السابقة، بعد ما أدرك التعادل 3/3، في الرمق الأخير من عمر اللقاء المثير يومها، ويسعى الفريق إلى تأكيد قوته وعدم التفريط في أي من نقاط اللقاء الصعب.
في المقابل، يأتي الخلود للمباراة الثانية وهو خالي الرصيد من النقاط، بعد ما تعثر بالخسارة صفر/1، في الوقت القاتل أمام الاتحاد في الجولة الماضية، ورغم الخسارة المرة إلا أن الضيف الجديد على الدوري قدم نفسه بشكل رائع في أولى الجولات، وكاد أن يخرج بالانتصار أو على أقل تقدير بالتعادل لولا الرعونة التي صاحبت أداءه الهجومي وإهدار الفرص السهلة أمام مرمى منافسه، ويطمح إلى تجاوز تبعات خسارته الماضية وتسجيل انتصاره الأول في تاريخ دوري المحترفين، الذي يتواجد فيه للمرة الأولى في تاريخه.
مواجهة صعبة
يمني الخليج النفس بأن تتواصل انتصاراته وأن يسجل ثانيها، عندما يستقبل ضيفه الشباب الساعي لتعويض سقوطه الصعب في الجولة السابقة، في مباراة يحتضنها إستاد الأمير محمد بن فهد، والتي يتوقع ألا تكون سهلة لأي من الفريقين، الطامحين إلى الخروج بالنقاط الثلاث.
وكان الدانة عاد من أبها بالنقاط الثلاث في الجولة الماضية بتغلبه على مضيفه ضمك 1/صفر، ويريد أن يؤكد أن ذلك الانتصار لم يكن ضربة حظ، وأن النيران الصديقة التي سجلت انتصاره كانت نتيجة للتفوق الميداني والضغط الكبير على المنافس، ويأمل في استغلال التراجع الفني الذي يمر به ضيفه والخروج بانتصار ثان في بداية المشوار الطويل.
أما الليث فخسر على ملعبه أمام الاتفاق في الجولة الافتتاحية، وافتقد الليث في ذلك اللقاء للخطورة الهجومية، ورغم تفوقه ميدانيا من حيث السيطرة إلا أنه لم يصل للمرمى بالصورة المطلوبة، وربما تأتي الاستعانة بالمهاجم الجديد المغربي عبدالرزاق حمدالله لتكون الحل الذي ينتظره الشبابيون، ويأمل الليث في تعويض الخسارة السابقة واللحاق مبكرا بركب الأندية التي تأتي في مراكز متقدمة وجيدة في سلم الدوري، وعدم الدخول في ضغوطات الهدر النقطي.

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