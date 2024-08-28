الهلال يتفادى فخ ضمك
التاريخ
8/28/2024 11:53:13 PM
(MENAFN
- Al Watan)
رفض الهلال التعثر أمام ضيفه ضمك، وحول تأخره 2/1، إلى انتصار مثير 2/3، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد، لحساب الجولة الثانية لدوري روشن السعودي للمحترفين، سجل للزعيم ألكسند ميتروفيتش ((45+5، 84))، ومصعب الجوير ((73))، ولفارس الجنوب فرنسوا كامانو ((49))، والحبيب ديالو ((53))، ليسجل الزعيم انتصاراته بانتصار ثان ويصل النقطة الـ6، وبقي ضمك دون نقاط.
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