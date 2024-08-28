قاتل يجلب للفرسان الانتصار الأول

قاتل يجلب للفرسان الانتصار الأول
التاريخ
8/28/2024 11:53:13 PM
(MENAFN
- Al Watan)
خطف الوحدة انتصارا مهما على حساب ضيفه العروبة في الوقت القاتل 1/2، في المباراة التي شهدها ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، لحساب الجولة الثانية لدوري روشن السعودي للمحترفين، سجل لفرسان مكة أوديون إيغالو ((1))، ومراد خضري ((90+3))، ولحلوة الجوف زياد الحنيطي ((33))، ليصل الوحدة إلى النقطة الرابعة، وبقي العروبة بلا رصيد نقطي.
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