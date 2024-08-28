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رئيس هيئة الترفيه يعلن إطلاق منتجع ابداعي للأعمال في بوليفارد سيتي

8/28/2024 11:53:13 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، عن إطلاق مشروع "بوليفارد
بيزنس بارك" ضمن منطقة "بوليفارد سيتي"، كمرحلة أولى من المخطط الحضري لإعادة تخطيط وتنظيم منطقة "بوليفارد ديستريكت" بالشراكة مع القطاع الخاص، باستثمارات تتجاوز مليار ريال سعودي، لتكون وجهة إبداعية تدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتمكن رواد الأعمال
والشركات الوطنية المتخصصة في صناعة الإبداع.
وأكد معالي المستشار تركي آل الشيخ أن المشروع، وبالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه، يهدف إلى إعادة تخطيط وتنظيم منطقة "بوليفارد ديستريكت" لخلق نسيج حضري عمراني متكامل يربط جميع المناطق عبر إنشاء شبكة ممرات حضرية جديدة، إضافة إلى زيادة المساحات الخضراء وربطها بالمشاريع المجاورة مثل المسار الرياضي، مع رفع الطاقة الاستيعابية للمواقف وربطها بشبكة الطرق
الرئيسية والمواصلات العامة لتسهيل حركة وصول الزوار والعاملين.
وسيعمل المشروع على تنمية واستدامة القطاع الإبداعي بالمملكة عبر خلق وظائف جديدة وتطوير بيئة حضرية مبتكرة تمزج بين الإبداع والاستمتاع بالعمل لتحسين جودة الحياة، من خلال خلق منتج عقاري فني جديد يواكب تغيرات سوق العمل الإبداعية ويساعد على نمو القطاع بالمملكة.
من جهته، أكد العضو المنتدب لشركة "صلة"، الدكتور راكان بن حسين الحارثي، على تبني الشركة هذه المبادرة بالتعاون مع صندوق REQ العقاري - الفرنسي كابيتال - وشركة حي للتطوير العقاري، حيث أكد أن هذا المشروع يجسد مثا ًلا نموذج ًيا لتحقيق مستهدفات الرؤية عبر الشراكة مع القطاع
الخاص.
ويتكون المشروع من 9 مبان مكتبية مع محلات تجارية ذات إطلالة على نافورة "بوليفارد سيتي". كما تتميز المرحلة الأولى من المشروع بإطلاق منتجع إبداعي للأعمال (work resort) مختص بخدمة الشركات العالمية والوطنية المتخصصة في مجال الإبداع وصناعة الفن.
ويحتوي المشروع على مساحات تأجير تفوق 60 ألف متر مربع، مكاتب ومقرات رئيسية للشركات، مكاتب مشتركة (co-working areas) لرواد الأعمال، محلات تجزئة، كونسبت ستورز لعلامات تجارية وطنية وعالمية، معرض فني خارجي، نادي رياضي، سبا، مسبح معلق، حدائق معلقة، إضافة
إلى بناء أكثر من 1300 موقف سيارة خاص بالمشروع.
وتسعى شركة "صلة"، بالشراكة مع شركة "حي" المطور للمشروع، إلى إعادة تعريف مفهوم الابتكار في العمل الإبداعي وإضافة أسلوب حياة جديد مبتكر يعزز مكانة مدينة الرياض كعاصمة عالمية للفن
والترفيه والإبداع

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