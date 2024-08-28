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تنظيم احترافية الظهور الإعلامي في فرع هيئة الصحفيين بمكة

8/28/2024 11:53:12 PM
(MENAFN- Al Watan) ينظم فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة في تمام الساعة التاسعة من مساء غد الخميس، ورشة عمل بعنوان "احترافية الظهور الإعلامي"، بالتعاون مع شركة مطوفي حجاج أفريقيا غير العربية.
ويقدم الورشة الدكتور أيمن بن إبراهيم السعيدي رئيس قسم الإعلام بجامعة أم القرى بحضور عدد من الأعضاء والإعلاميين والإعلاميات ومنسوبي الشركة والمهتمين بهذا المجال وذلك بمسرح شركة أفريقيا غير العربية.
وأوضح مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة فهد الإحيوي، أن محاور الورشة تتلخص في أهمية الظهور الإعلامي للقادة واستراتيجيات التأثير في الجماهير ودور العلاقات الإعلامية والتواصل المؤسسي والتواصل الفعال وإدارة الأزمات الإعلامية.
كما يوجد شهادات للحضور ويمكن التسجيل للحضور عبر الرابط .

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