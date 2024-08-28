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المستثمرون الصينيون يعيدون رسم ملامح صناعة الكتان المصرى

8/28/2024 11:53:02 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) مساعٍ لإبرام شراكات مع شركات مصرية لتطوير زراعة ومعالجة الكتان

تشهد صناعة الكتان فى مصر تحولاً كبيراً مع دخول الاستثمارات الصينية بقوة مؤخراً، ورغم أن هذه الاستثمارات من المتوقع أن تعزز نمو القطاع، فإنها أثارت تحديات جديدة أمام الشركات المحلية.

وأفاد بعض المتعاملين فى القطاع خلال حديثهم مع ((البورصة)) بأن المستثمرين الصينيين بدأوا أولى خطواتهم الاستثمارية فى تحسين تقنيات الزراعة والبنية التحتية المرتبطة بإنتاج الكتان، بما فى ذلك تطوير طرق الرى وتطبيق التكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى سعيهم لإبرام شراكات مع الشركات المصرية لتطوير مشاريع مشتركة فى زراعة ومعالجة الكتان.

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وأضاف المتعاملون أن الشركات الصينية رصدت أيضاً استثمارات لإنشاء أو تحديث مصانع معالجة الكتان، ما يسهم فى زيادة الطاقة الإنتاجية وتحسين الجودة.

ويسعى المستثمرون إلى تحقيق عوائد مالية جيدة وتوسيع نطاق أعمالهم فى الأسواق العالمية.

تعتبر مصر من كبار مصدرى الكتان؛ حيث احتلت المركز السادس عالمياً فى عام 2020 من حيث تصدير الكتان الخام أو المعالج، بإيرادات بلغت حوالى 14.7 مليون دولار، وفقاً لبيان مجلس الوزراء.

((عز)): مصر قاعدة إنتاجية جيدة للصين ومن خلالها تصدر الكتان إلى أفريقيا

وفى هذا السياق، قال سيد سنبل، رئيس مجلس إدارة شركة سنبل لتصنيع الكتان ومنتجاته، إنَّ دخول الاستثمارات الصينية إلى السوق المصرى أدى إلى إشعال المنافسة فى السوق المحلي.

ورغم ترحيب سنبل بالاستثمارات الصينية، فإنه أشار إلى أن توجيه هذه الاستثمارات نحو صناعات غير مشبعة فى السوق المحلى كان سيكون أكثر فائدة للصناعة المصرية.

وأوضح ((سنبل))، أن السوق الصينى من أهم الأسواق المستقبلة للكتان المصرى، يليه السوق الهندى، مضيفاً أن شركته تصدر 95% من إنتاجها السنوى إلى أسواق رئيسية مثل الصين والهند والدول الأوروبية.

من جانبه، أكد علاء عبدالوهاب، رئيس مجلس إدارة شركة السهم لتصنيع الكتان ومنتجاته، أن الشركات الصينية بدأت فى شراء محصول الكتان مباشرة من المزارعين وتوسعت فى زراعة الكتان عبر استصلاح أراض جديدة فى عدة محافظات.

وأشار إلى أن صادرات شركته تراجعت بنسبة 25%، مع التركيز على أسواق إيطاليا والصين وبلجيكا وفرنسا.

((حكيم)): رصدنا 10 ملايين جنيه لإنشاء مصنع كتان بمنطقة جمصة الصناعية

بدوره، قال أحمد حكيم، رئيس مجلس إدارة شركة ماك أوفرسيز لتصدير الكتان ومشتقاته، إن شركته واجهت تحديات كبيرة للحفاظ على حصتها فى السوق الخارجى بعد تدفق الاستثمارات الصينية إلى القطاع.

ورغم ذلك، تمكنت الشركة من الحفاظ على جزء كبير من حصتها بفضل علاقاتها القوية مع العملاء، فى حين لم تستطع العديد من الشركات الأخرى التكيف مع دخول الشركات الصينية.

وأشار ((حكيم)) إلى أن شركته تنتج سنوياً نحو 700 طن من الكتان عالى الجودة، وتسعى لزيادة الإنتاج 20% فى الفترة المقبلة.
كشف عن خطة الشركة لاستثمار 10 ملايين جنيه فى إنشاء مصنع جديد بالمنطقة الصناعية بجمصة، مع هدف تحقيق مبيعات تصل إلى 6 ملايين دولار بنهاية العام، مقارنة بـ4 ملايين دولار فى 2023.

أضاف أحمد عزالدين، رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن المستثمرين الصينيين يرون فى قطاع الكتان المصرى فرصاً واعدة لتحقيق أرباح كبيرة، خاصة فى ظل الطلب المتزايد على المنتجات الطبيعية من الكتان.

وأوضح أن الصين، كأكبر منتج للمنسوجات والملابس فى العالم، تواصل استثمارها فى مصر كقاعدة إنتاجية لتصدير منتجاتها إلى أسواق أخرى، أبرزها أفريقيا.

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