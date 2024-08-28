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%661 نموًا فى أرباح ماجد الفطيم من مصر النصف الأول من 2024

8/28/2024 11:53:02 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت أرباح مجموعة ماجد الفطيم فى مصر خلال النصف الأول من العام الحالى 661% لتصل إلى 274 مليون درهم إماراتى مقبل نحو 36 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

يأتى ذلك رغم ارتفاع سعر الدرهم الإماراتى من نحو 8.41 جنيه خلال النصف الأول من 2023 إلى 13.08 جنيه فى النصف الأول من 2024.

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وأدى ذلك لانخفاض صافى أصول المجموعة فى مصر إلى 1.865 مليار درهم مقابل 2.66 مليار درهم فى ديسمبر الماضى، وقدرت المجموعة أن يؤدي كل ارتفاع إضافي بنسبة 5% في سعر الصرف إلى انخفاض صافى أصولها بمصر بمقدار 93 مليون درهم إماراتى.

وأشارت إلى أنها تتعامل مع مخاطر العملات الأجنبية المرتبطة بعملياتها في مصر عن طريق إعادة الأموال الزائدة، وتعديل توقعاتها، واستثمار الأموال الفائضة في أذون الخزانة ذات العوائد المرتفعة، وتسديد التسهيلات الائتمانية الخارجية مسبقاً، وتحديد القروض بين الشركات كاستثمارات صافية، والتحوط جزئياً من مخاطر العملات الأجنبية من خلال العقود الآجلة.

وتنشط الشركة فى قطاع التجزئة بمصر ولديها علامة كارفور ومتاجر“سوبيكو” للبيع بأسعار الجملة، وعدد من مراكز التسوق الكبيرة تنتشر فى القاهرة الكبرى والإسكندرية أبرزها مول مصر غرب القاهرة ومراكز سيتى سنتر.

وذكرت الشركة أنها تستهدف افتتاح 14 فرعًا تحت علامة كارفور خلال الفترة المقبلة بخلاف ما تمتلكه من فروع يصل عددها إلى نحو 79 فرعا ما بين 20 هايبر ماركت ونحو 59 سوبر ماركت، وفى نوفمبر من العام الماضى قالت الشركة إنها استثمرت 2.5 مليار دولار فى مصر وتعتزم استثمار مليار دولار أخرى.

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