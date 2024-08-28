%661 نموًا فى أرباح ماجد الفطيم من مصر النصف الأول من 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت أرباح مجموعة ماجد الفطيم فى مصر خلال النصف الأول من العام الحالى 661% لتصل إلى 274 مليون درهم إماراتى مقبل نحو 36 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
يأتى ذلك رغم ارتفاع سعر الدرهم الإماراتى من نحو 8.41 جنيه خلال النصف الأول من 2023 إلى 13.08 جنيه فى النصف الأول من 2024.
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وأدى ذلك لانخفاض صافى أصول المجموعة فى مصر إلى 1.865 مليار درهم مقابل 2.66 مليار درهم فى ديسمبر الماضى، وقدرت المجموعة أن يؤدي كل ارتفاع إضافي بنسبة 5% في سعر الصرف إلى انخفاض صافى أصولها بمصر بمقدار 93 مليون درهم إماراتى.
وأشارت إلى أنها تتعامل مع مخاطر العملات الأجنبية المرتبطة بعملياتها في مصر عن طريق إعادة الأموال الزائدة، وتعديل توقعاتها، واستثمار الأموال الفائضة في أذون الخزانة ذات العوائد المرتفعة، وتسديد التسهيلات الائتمانية الخارجية مسبقاً، وتحديد القروض بين الشركات كاستثمارات صافية، والتحوط جزئياً من مخاطر العملات الأجنبية من خلال العقود الآجلة.
وتنشط الشركة فى قطاع التجزئة بمصر ولديها علامة كارفور ومتاجر“سوبيكو” للبيع بأسعار الجملة، وعدد من مراكز التسوق الكبيرة تنتشر فى القاهرة الكبرى والإسكندرية أبرزها مول مصر غرب القاهرة ومراكز سيتى سنتر.
وذكرت الشركة أنها تستهدف افتتاح 14 فرعًا تحت علامة كارفور خلال الفترة المقبلة بخلاف ما تمتلكه من فروع يصل عددها إلى نحو 79 فرعا ما بين 20 هايبر ماركت ونحو 59 سوبر ماركت، وفى نوفمبر من العام الماضى قالت الشركة إنها استثمرت 2.5 مليار دولار فى مصر وتعتزم استثمار مليار دولار أخرى.
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