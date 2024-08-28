((حماية المنافسة)) يفحص مطالب مصانع الأسمنت بخفض الطاقة الإنتاجية

قدمت 18 شركة منتجة للأسمنت مذكرات رسمية إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تطالب بتمديد قرار خفض الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت لعام جديد، حفاظًا على الاستثمارات القائمة ومنعًا لإغراق السوق المحلي بالمنتج.

قالت مصادر لـ”البورصة”، إن جهاز حماية المنافسة انتهى من فحص طلبات الشركات بتجديد القرار، ومن المتوقع الإعلان عن قراره خلال الأسبوع المقبل.

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كان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قد مدد في يوليو من العام الماضي قرار خفض الطاقات الإنتاجية لـ 23 شركة أسمنت عاملة في السوق المحلي لمدة عام، والذي انتهى في 23 يوليو من العام الجاري 2024.

وسمح الجهاز لشركات الأسمنت في يوليو 2021 بخفض الطاقة الإنتاجية بشكل مؤقت بنسب تتراوح بين 30% و35% كحل لأزمة الإنتاج الزائد والتى أثرت على ربحية الصناعة، حسبما قال أحمد شرين كريم، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، لـ”البورصة”.

أوضح“كريم” أن استمرار قرار خفض الطاقة الإنتاجية للمصانع يمنع إغراق السوق بالأسمنت، وبالتالي يحافظ على الاستثمارات العاملة في القطاع ويبطئ أيضًا عملية التسعير.

وأشار إلى أن تخفيض الإنتاج إلى المعدلات الحالية يتماشى مع حجم الطلب المحلي، ولكن بالنسبة للتصدير، فإن الشركات تنتج بلا سقف محدد، بل تعمل على مضاعفة الكميات المصدرة لما لذلك من مردود جيد على زيادة تدفق العملة الأجنبية إلى الاقتصاد المصري.

وقال إن مستوى الإنتاج فى سوق الأسمنت غير منظم منذ بداية الشهر الجاري بسبب عدم صدور قرار بشأن تمديد أو إلغاء خفض الإنتاج.

ويبلغ إجمالي عدد الشركات العاملة في صناعة الأسمنت 19 شركة، بحجم استثمارات يتجاوز 225 مليار جنيه، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 82.5 مليون طن سنويًا، وفقًا للموقع الرسمي لشعبة منتجي الأسمنت في مصر.

قال“كريم”، إن استهلاك السوق المصري من الأسمنت بنهاية العام الماضي وصل إلى 47 مليون طن، بينما بلغت الكميات المصدرة 12 مليون طن بقيمة 770 مليون دولار.

وتراجعت صادرات مصر من الأسمنت بنسبة 15% خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2024، لتسجل 330 مليون دولار، مقابل 388 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023، وفقًا لبيانات المجلس التصديري لمواد البناء.