10 مؤسسات مالية تكتتب فى إصدار سندات توريق ((فاليو))

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعات((القومية للمياه)) ترفع تعاقدها مع“المشروعات الصناعية” إلى 1.14 مليار جنيه “النعيم” تحصل على موافقة الرقابة المالية للتداول فى سوق الكربون مؤشرات تواصل انتعاشتها مع تدفق استثمارات العرب والأجانب

قامت 10 مؤسسات مالية بتغطية إصدار سندات توريق بقيمة نحو 1.1 جنيه طرحته شركة فاليو، المتخصصة فى الشراء الآن والدفع لاحقاً، موزعة بين بنكين و8 صناديق استثمارية. واستحوذ البنك العربى الأفريقى على الحصة الأكبر من الإصدار مكتتباً بنحو 331 مليون جنيه من إجمالى قيمة الإصدار إصدار أول ضمن برنامج متعدد الإصدارات تبلغ قيمته نحو 16 مليار جنيه. وشارك بنك المؤسسة العربية المصرفية بقيمة 321 مليون جنيه، فيما ساهم صندوق استثمار بنك مصر النقدى بقيمة تصل إلى 210 ملايين جنيه، وبلغت قيمة اكتتاب صندوق استثمار البنك التجارى الدولى نحو 100 مليون جنيه. واكتتب صندوق بنك قناة السويس بنحو 6 ملايين جنيه، وصندوق استثمار شركة ثروة لتأمينات الحياة بنحو 7 ملايين جنيه، وبلغت قيمة مساهمة كل من صندوق استثمار القابضة للطيران، وأليانز لتأمينات الحياة نحو 2 و4 ملايين جنيه لكل منهما على الترتيب. وشارك صندوق فورى النقدى فى الإصدار بنحو 11 مليون جنيه، وأخيراً صندوق سى آى إستش مانجمنت النقدى الذى اكتتب بنحو 3 ملايين جنيه. وتم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إى اف چى القابضة للتوريق، وتم طرح الإصدار على شريحتين: تبلغ قيمة الشريحة الأولى نحو 676.98 مليون جنيه ومدتها 6 أشهر، فيما سجلت الشريحة الثانية نحو 414.92 مليون جنيه ومدتها 12 شهراً. وقامت ((إى إف چى هيرميس)) بدور المستشار المالى الأوحد ومدير الإصدار والمرتب العام ومروج الإصدار وضامن التغطية الأوحد للإصدار. وقام البنك العربى الأفريقى الدولى بدور ضامن التغطية وأمين الحفظ، بينما قام مكتب بيكر تيللى بدور مراجع الحسابات، بينما قام مكتب الدرينى وشركاه بدور المستشار القانونى للصفقة.