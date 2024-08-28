10 مؤسسات مالية تكتتب فى إصدار سندات توريق ((فاليو))

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تواصل انتعاشتها مع تدفق استثمارات العرب والأجانب
قامت 10 مؤسسات مالية بتغطية إصدار سندات توريق بقيمة نحو 1.1 جنيه طرحته شركة فاليو، المتخصصة فى الشراء الآن والدفع لاحقاً، موزعة بين بنكين و8 صناديق استثمارية. واستحوذ البنك العربى الأفريقى على الحصة الأكبر من الإصدار مكتتباً بنحو 331 مليون جنيه من إجمالى قيمة الإصدار إصدار أول ضمن برنامج متعدد الإصدارات تبلغ قيمته نحو 16 مليار جنيه. وشارك بنك المؤسسة العربية المصرفية بقيمة 321 مليون جنيه، فيما ساهم صندوق استثمار بنك مصر النقدى بقيمة تصل إلى 210 ملايين جنيه، وبلغت قيمة اكتتاب صندوق استثمار البنك التجارى الدولى نحو 100 مليون جنيه. واكتتب صندوق بنك قناة السويس بنحو 6 ملايين جنيه، وصندوق استثمار شركة ثروة لتأمينات الحياة بنحو 7 ملايين جنيه، وبلغت قيمة مساهمة كل من صندوق استثمار القابضة للطيران، وأليانز لتأمينات الحياة نحو 2 و4 ملايين جنيه لكل منهما على الترتيب. وشارك صندوق فورى النقدى فى الإصدار بنحو 11 مليون جنيه، وأخيراً صندوق سى آى إستش مانجمنت النقدى الذى اكتتب بنحو 3 ملايين جنيه. وتم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إى اف چى القابضة للتوريق، وتم طرح الإصدار على شريحتين: تبلغ قيمة الشريحة الأولى نحو 676.98 مليون جنيه ومدتها 6 أشهر، فيما سجلت الشريحة الثانية نحو 414.92 مليون جنيه ومدتها 12 شهراً. وقامت ((إى إف چى هيرميس)) بدور المستشار المالى الأوحد ومدير الإصدار والمرتب العام ومروج الإصدار وضامن التغطية الأوحد للإصدار. وقام البنك العربى الأفريقى الدولى بدور ضامن التغطية وأمين الحفظ، بينما قام مكتب بيكر تيللى بدور مراجع الحسابات، بينما قام مكتب الدرينى وشركاه بدور المستشار القانونى للصفقة.
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