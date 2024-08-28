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((إم أو تى)) تطرح 7 قطع أراضٍ بمساحة 21.2 ألف متر للاستثمار على القطاع الخاص

8/28/2024 11:53:00 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تخطط شركة ((إم أو تى )) للاستثمار والتنمية، إحدى الشركات التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر الذراع الاستثمارية لوزارة النقل لطرح 7 قطع أراضٍ بمساحة إجمالية 21.2 ألف متر مربع للاستثمار بالمشاركة مع القطاع الخاص.

وبحسب بيانات رسمية اطلعت عليها ((البورصة))، تعتزم ((إم أو تى)) طرح استغلال 3 قطع أراضٍ بمحافظة الدقهلية بمساحة إجمالية 6.9 ألف متر.

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وتشمل القائمة 4 قطع أراضٍ بمحافظة الشرقية بمساحة إجمالية تبلغ 14.3 ألف متر مربع تقريباً.

يذكر أن مجلس الوزراء قد وافق فى أحد اجتماعاته خلال الشهر الجارى، على استثمار 11 قطعة أرض مملوكة للهيئة القومية لسكك حديد مصر ببعض المحافظات بنظام بيع الوحدات بحصة فى الأرض.

وحققت ((إم أو تى)) ارتفاعاً فى إيراداتها مسجلة 1.4 مليار جنيه، خلال العام الماضى، مقارنة بـ943 مليون جنيه عن العام 2022.

وتخطط وزارة النقل لإشراك القطاع الخاص فى إدارة القطاعات بالسكك الحديدية للمساهمة فى تحقيق التنافسية بين الشركات المختلفة بما يعود على رفع مستوى الخدمة والمساهمة فى الحفاظ على ممتلكات وأصول مرفق السكة الحديد وتعظيم موارده.

وتمتلك ((إم أو تى)) محفظة متنوعة من الأصول (الأراضى) بمساحات مختلفة بمواقع متميزة بجميع أنحاء الجمهورية وتهدف إلى الاستغلال الأمثل لجميع الأصول غير التشغيلية لتحقيق أكبر عائد من الاستثمار.

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