((إم أو تى)) تطرح 7 قطع أراضٍ بمساحة 21.2 ألف متر للاستثمار على القطاع الخاص

(MENAFN
- Al-Borsa News) تخطط شركة ((إم أو تى )) للاستثمار والتنمية، إحدى الشركات التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر الذراع الاستثمارية لوزارة النقل لطرح 7 قطع أراضٍ بمساحة إجمالية 21.2 ألف متر مربع للاستثمار بالمشاركة مع القطاع الخاص.
وبحسب بيانات رسمية اطلعت عليها ((البورصة))، تعتزم ((إم أو تى)) طرح استغلال 3 قطع أراضٍ بمحافظة الدقهلية بمساحة إجمالية 6.9 ألف متر.
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وتشمل القائمة 4 قطع أراضٍ بمحافظة الشرقية بمساحة إجمالية تبلغ 14.3 ألف متر مربع تقريباً.
يذكر أن مجلس الوزراء قد وافق فى أحد اجتماعاته خلال الشهر الجارى، على استثمار 11 قطعة أرض مملوكة للهيئة القومية لسكك حديد مصر ببعض المحافظات بنظام بيع الوحدات بحصة فى الأرض.
وحققت ((إم أو تى)) ارتفاعاً فى إيراداتها مسجلة 1.4 مليار جنيه، خلال العام الماضى، مقارنة بـ943 مليون جنيه عن العام 2022.
وتخطط وزارة النقل لإشراك القطاع الخاص فى إدارة القطاعات بالسكك الحديدية للمساهمة فى تحقيق التنافسية بين الشركات المختلفة بما يعود على رفع مستوى الخدمة والمساهمة فى الحفاظ على ممتلكات وأصول مرفق السكة الحديد وتعظيم موارده.
وتمتلك ((إم أو تى)) محفظة متنوعة من الأصول (الأراضى) بمساحات مختلفة بمواقع متميزة بجميع أنحاء الجمهورية وتهدف إلى الاستغلال الأمثل لجميع الأصول غير التشغيلية لتحقيق أكبر عائد من الاستثمار.
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