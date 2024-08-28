كيف يعيد ((السماح المؤقت)) تشكيل موازين القوى فى تصدير المنتجات المصرية؟

MENAFN - Al-Borsa News) مع التعديلات المرتقبة على اللائحة التنفيذية لنظام ((السماح المؤقت ))، والذى بدأت فيه الحكومة مع مجتمع الأعمال، أظهرت بعض القطاعات الصناعية استفادتها من النظام الذى مضى على تطبيقه نحو 22 عاماً.

ونظام السماح المؤقت هو نظام يسمح للمصانع باستيراد السلع ومستلزمات التصنيع والخامات لاستكمال عملية الصناعة، وتكون هذه السلع معفاة من الجمارك والضرائب لمدة عام ونصف العام، ويشترط على المصانع المستفيدة من النظام إعادة التصدير خلال تلك المدة.

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وبدأ العمل بالنظام عام 2002، ودخل 2200 مصنع للنظام، ولكن تراجع الآن إلى 850 مصنعاً؛ لعدم قدرتها على التأقلم مع ظروف التصدير، وعدم التزامها بجميع الشروط، وفقاً لصبحى عباس، رئيس الوحدة المركزية للسماح المؤقت.

وتضم قائمة السلع التى تخضع لنظام السماح المؤقت، الملابس الجاهزة، والذهب، والأجهزة الكهربائية، والسلع الكهربائية والأجهزة الإلكترونية.

قال حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات، إنَّ نظام ((السماح المؤقت)) يتيح للمصانع استيراد مستلزمات الإنتاج دون جمارك، مع دفع الضريبة المضافة التى تُسترد عند التصدير.

وأضاف أن غالبية مصانع الأجهزة الكهربائية المصدرة تستفيد من النظام، ما أدى إلى نمو ملحوظ فى صادرات القطاع، خاصةً مصانع المناطق الحرة.

وبلغ حجم الصادرات من خلال نظام السماح المؤقت 100 مليار جنيه خلال عام 2022، وتسعى الحكومة إلى زيادة تلك القيمة من خلال التعديلات المرتقبة، وفقاً لرئيس الوحدة المركزية للسماح المؤقت.

((الصياد)): صادرات الصناعات الهندسية من خلال النظام تصل إلى مليار دولار سنوياً

شريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، أكد أن عدد الشركات المستفيدة من النظام فى قطاع الصناعات الهندسية يتراوح بين 15 و20 شركة؛ حيث تسهم هذه الشركات بما يقارب مليار دولار سنوياً من صادرات القطاع.

وأضاف أن النظام يعزز من قدرة الشركات على تقليل التدفقات المالية عبر إعفاء الجمارك واسترداد القيمة المضافة، ما يدعم خطط المجلس لزيادة صادرات القطاع إلى 5 مليارات دولار بنهاية العام الحالى.

وارتفعت صادرات المجلس التصديرى للصناعات الهندسية أول 6 أشهر من العام الجارى بنسبة 28.6% لتسجل نحو 2.6 مليار دولار، مقابل نحو 2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام 2023 بحسب المجلس التصديرى للقطاع.

((واصف)): 4 شركات فقط من قطاع المشغولات الذهبية تستفيد من النظام

إيهاب واصف، رئيس شعبة صناعة الذهب والمجوهرات بغرفة الصناعات المعدنية، أشار إلى أن عدد الشركات المستفيدة من النظام فى قطاع المشغولات الذهبية لا يتجاوز 4 شركات حالياً.

وأرجع ذلك إلى التوجه الحديث للتصدير وعدم مطابقة الشركات للشروط المطلوبة، لكنه توقع زيادة عدد الشركات المستفيدة فى المستقبل.

قال محمد سيد، وكيل غرفة الملابس الجاهزة بالمجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إنَّ نظام ((السماح المؤقت)) عزز تنافسية شركات القطاع ويسهم فى زيادة نسبة صادرات القطاع سنوياً.

وشدد على أهمية الالتزام بالشروط المطلوبة لضمان الاستفادة الكاملة من النظام وتجنب أى غرامات.

وأكد أن 40% من إجمالى الصادرات المصرية تتم بنظام ((السماح المؤقت))، فى حين تمثل صادرات المناطق الحرة 60%.

ودعا مجدى طلبة، رئيس شركة ((آند سى)) للملابس الجاهزة، إلى ضرورة تشديد الرقابة على الشركات المستفيدة من النظام، والتأكد من التفريق بين المصدرين والمصنعين للسوق المحلى؛ لضمان عدم تأثر الصادرات ومنع التهريب.

كما شدد على أهمية تحويل الوثائق من النظام الورقى إلى الإلكترونى فى إطار التحول الرقمى الذى يشهده قطاع الأعمال.