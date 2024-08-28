ارتفاع إيرادات إنفيديا بنحو 120% والشركة تعيد شراء أسهم بـ50 مليار دولار

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت شركة“إنفيديا” الأربعاء، عن تسجيلها نتائج أعمال أفضل من المتوقع خلال الربع المالي الثاني، وأعلنت أهدافًا مالية قوية للربع المالي الجاري، لكن السهم انخفض خلال تعاملات ما بعد إغلاق الجلسة.

وتراجع سهم“إنفيديا” بنسبة 4.95% إلى 119.80 دولار في تمام الساعة 11:26 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بعدما أنهى جلسة الأربعاء منخفضًا بنسبة 2.10%.

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وقالت الشركة في تقريرها المالي، إن أرباحها المعدلة بلغت 68 سنتًا للسهم مقابل 64 سنتًا توقعها المحللون في مسح أجرته مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية، كما وافقت على عمليات إعادة شراء للأسهم بقيمة 50 مليار دولار.

فيما سجلت إيرادات قدرها 30.04 مليار دولار مقابل 28.7 مليار دولار متوقعة، ويمثل ذلك ارتفاعًا بنسبة 15% من الربع المالي الأول وبنسبة 122% على أساس سنوي، وبلغت إيرادات أعمال مراكز البيانات وحدها 26.3 مليار دولار بزيادة فصلية 16% وسنوية 154%.

وقفز صافي الدخل للربع المنتهي في 28 يوليو إلى 16.6 مليار دولار من 6.19 مليار دولار قبل عام (زيادة بنسبة 168%)، وتتوقع الشركة الآن إيرادات قدرها 32.5 مليار دولار في الربع الجاري، مقابل 31.77 مليار دولار توقعها المحللون.