ارتفاع إيرادات إنفيديا بنحو 120% والشركة تعيد شراء أسهم بـ50 مليار دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News) كشفت شركة“إنفيديا” الأربعاء، عن تسجيلها نتائج أعمال أفضل من المتوقع خلال الربع المالي الثاني، وأعلنت أهدافًا مالية قوية للربع المالي الجاري، لكن السهم انخفض خلال تعاملات ما بعد إغلاق الجلسة.
وتراجع سهم“إنفيديا” بنسبة 4.95% إلى 119.80 دولار في تمام الساعة 11:26 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بعدما أنهى جلسة الأربعاء منخفضًا بنسبة 2.10%.
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وقالت الشركة في تقريرها المالي، إن أرباحها المعدلة بلغت 68 سنتًا للسهم مقابل 64 سنتًا توقعها المحللون في مسح أجرته مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية، كما وافقت على عمليات إعادة شراء للأسهم بقيمة 50 مليار دولار.
فيما سجلت إيرادات قدرها 30.04 مليار دولار مقابل 28.7 مليار دولار متوقعة، ويمثل ذلك ارتفاعًا بنسبة 15% من الربع المالي الأول وبنسبة 122% على أساس سنوي، وبلغت إيرادات أعمال مراكز البيانات وحدها 26.3 مليار دولار بزيادة فصلية 16% وسنوية 154%.
وقفز صافي الدخل للربع المنتهي في 28 يوليو إلى 16.6 مليار دولار من 6.19 مليار دولار قبل عام (زيادة بنسبة 168%)، وتتوقع الشركة الآن إيرادات قدرها 32.5 مليار دولار في الربع الجاري، مقابل 31.77 مليار دولار توقعها المحللون.
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