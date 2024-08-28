بدء التعاقد على معدات تشغيل ميناء القنطرة ديسمبر المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News) تبدأ شركة قناة السويس الجديدة المالكة للميناء الجاف بشرق القنطرة التعاقد على الأوناش والآلات والعربات والقلابات وغيرها من معدات التشغيل للبنية الفوقية للميناء ديسمبر المقبل.
وقال الدكتور محمد البنا، نائب رئيس مجلس الإدارة، إنَّ الشركة تنتظر تصديق الرئيس السيسى على قرار إنشاء وتشغيل الميناء، خاصة أن الشركة سبق أن حصلت على موافقة مجلس الوزراء العام الماضى، بالإضافة إلى أن جميع اللجان المختصة أبدت موافقتها على إنشاء الميناء الجاف الجديد.
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وأضاف ((البنا)) لـ((البورصة))، أن الميناء الجديد تمتلكه شركة قناة السويس الجديدة للموانى الجافة والخدمات اللوجستية وهى شركة مساهمة مصرية، وذلك بشراكة مع جهتين حكوميتين؛ الأولى هى الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة التابعة لوزارة النقل والتى تملك حصة 11% من المشروع، والثانية هيئة قناة السويس بنسبة مساهمة 5%.
وأوضح أن ميناء القنطرة شرق الجاف هو ميناء جاف مصرى، أنشئ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 265 لسنة 2023 للحد من تكاليف تأخير وتكدس الحاويات بالموانئ، وما ينتج عنه من زيادة تكاليف المنتجات، يقع بالمنطقة الصناعية بمدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية على مساحة حوالى 35 فداناً، ويُعتبر ثانى ميناء جاف يتم إنشاؤه داخل مصر.
وأضاف أنه تم الانتهاء حتى الآن من نحو 70% من تجهيزات المشروع الجديد والتى تتمثل فى البنية التحتية وبعض الأعمال من البنية الفوقية.
ويقع ميناء القنطرة شرق الجاف فى قلب المنطقة الصناعية واللوجستية بمدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية على مساحة 35 فداناً وعلى بعد 28 كيلومتراً من ميناء بورسعيد شرق البحرى، و20 كيلو متراً من نفق 3 يوليو و4 كيلو مترات من كوبرى السلام وكيلو متر من معدية القنطرة شرق.
وأشار إلى أن الميناء سيحتوى على ساحة حاويات مبردة تستوعب 100 حاوية مكافئة وساحة للحاويات ذات الأبعاد القياسية مؤكداً أن الميناء هو بداية انطلاقة كبيرة لإنشاء 30 ميناء جافاً، فضلاً عن مراكز لوجستية مرتبطة بالسكك الحديدية والموانئ البحرية تستوعب ما يزيد على 5 ملايين حاوية مكافئة سنوياً.
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