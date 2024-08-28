بدء التعاقد على معدات تشغيل ميناء القنطرة ديسمبر المقبل

MENAFN - Al-Borsa News) تبدأ شركة قناة السويس الجديدة المالكة للميناء الجاف بشرق القنطرة التعاقد على الأوناش والآلات والعربات والقلابات وغيرها من معدات التشغيل للبنية الفوقية للميناء ديسمبر المقبل.

وقال الدكتور محمد البنا، نائب رئيس مجلس الإدارة، إنَّ الشركة تنتظر تصديق الرئيس السيسى على قرار إنشاء وتشغيل الميناء، خاصة أن الشركة سبق أن حصلت على موافقة مجلس الوزراء العام الماضى، بالإضافة إلى أن جميع اللجان المختصة أبدت موافقتها على إنشاء الميناء الجاف الجديد.

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وأضاف ((البنا)) لـ((البورصة))، أن الميناء الجديد تمتلكه شركة قناة السويس الجديدة للموانى الجافة والخدمات اللوجستية وهى شركة مساهمة مصرية، وذلك بشراكة مع جهتين حكوميتين؛ الأولى هى الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة التابعة لوزارة النقل والتى تملك حصة 11% من المشروع، والثانية هيئة قناة السويس بنسبة مساهمة 5%.

وأوضح أن ميناء القنطرة شرق الجاف هو ميناء جاف مصرى، أنشئ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 265 لسنة 2023 للحد من تكاليف تأخير وتكدس الحاويات بالموانئ، وما ينتج عنه من زيادة تكاليف المنتجات، يقع بالمنطقة الصناعية بمدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية على مساحة حوالى 35 فداناً، ويُعتبر ثانى ميناء جاف يتم إنشاؤه داخل مصر.

وأضاف أنه تم الانتهاء حتى الآن من نحو 70% من تجهيزات المشروع الجديد والتى تتمثل فى البنية التحتية وبعض الأعمال من البنية الفوقية.

ويقع ميناء القنطرة شرق الجاف فى قلب المنطقة الصناعية واللوجستية بمدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية على مساحة 35 فداناً وعلى بعد 28 كيلومتراً من ميناء بورسعيد شرق البحرى، و20 كيلو متراً من نفق 3 يوليو و4 كيلو مترات من كوبرى السلام وكيلو متر من معدية القنطرة شرق.

وأشار إلى أن الميناء سيحتوى على ساحة حاويات مبردة تستوعب 100 حاوية مكافئة وساحة للحاويات ذات الأبعاد القياسية مؤكداً أن الميناء هو بداية انطلاقة كبيرة لإنشاء 30 ميناء جافاً، فضلاً عن مراكز لوجستية مرتبطة بالسكك الحديدية والموانئ البحرية تستوعب ما يزيد على 5 ملايين حاوية مكافئة سنوياً.