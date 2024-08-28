الزواج يرتبط بفوائد غير متوقعة للرجال مع تقدمهم في العمر

MENAFN - Khaberni) خبرني -أظهرت دراسة جديدة أن الرجال المتزوجين أو الرجال الذين تزوجوا خلال فترة الدراسة كانوا معرضين للتقدم في العمر بشكل مثالي أكثر بمرتين مقارنة بأقرانهم من الذكور الذين لم يتزوجوا أبدا.

وتابعت الدراسة أكثر من 7 آلاف رجل وامرأة كنديين، في منتصف العمر وكبار السن، لمدة ثلاث سنوات تقريبا.

ووفقا للدراسة، كانت النساء اللائي لم يتزوجن أبدا أكثر عرضة بمرتين للتقدم في العمر بشكل مثالي مقارنة بالمتزوجات اللائي أصبحن أرامل أو مطلقات خلال فترة الدراسة.

بينما لم تختلف نتائج النساء المتزوجات بشكل كبير عن نتائج النساء غير المتزوجات، في ما يتعلق بالشيخوخة المثالية.

وقد عرّف الباحثون الشيخوخة المثلى بأنها الخلو من أي ظروف جسدية أو معرفية أو عقلية أو عاطفية خطيرة تمنع الأنشطة اليومية، فضلا عن مستويات عالية من السعادة الذاتية، والصحة البدنية الجيدة، والصحة العقلية. وقد اقتصرت العينة للدراسة الحالية على 40% من المشاركين الذين اعتُبروا متقدمين في السن بنجاح في بداية الدراسة.

وكان كبار السن الذين لم يكونوا معزولين اجتماعيا أكثر عرضة للحفاظ على صحة مثالية في سن الشيخوخة. وأولئك الذين لديهم اتصال منتظم بالأقارب والأصدقاء والجيران، كانوا أكثر عرضة للشيخوخة بشكل مثالي مقارنة بكبار السن الذين كانوا معزولين اجتماعيا.

وتقول إليانور بولينايغوم، العالمة البارزة في مستشفى SickKids، والأستاذة في جامعة تورنتو: "يعد التواصل الاجتماعي مع الآخرين أمرا مهما، خاصة في وقت لاحق من الحياة. إن التواصل المنتظم مع الأقارب والأصدقاء والجيران يمكن أن يساعد كبار السن على الشعور بالارتباط، وتقليل شعورهم بالوحدة، وتحسين صحتهم العامة".

ووجدت الدراسة أن عوامل نمط الحياة مثل الحفاظ على وزن صحي للجسم، والنشاط البدني، وعدم الإصابة بالأرق وعدم التدخين كانت مهمة في الحفاظ على الصحة المثلى في وقت لاحق من الحياة.

وأفاد ديفيد بيرنز، أستاذ ورئيس أبحاث كندا في كلية فاكتور-إنوينتاش للعمل الاجتماعي بجامعة تورنتو: "أظهرت الدراسات السابقة أن الزواج مرتبط بنتائج صحية أفضل لكل من الرجال والنساء، في حين أن الرجال الذين لم يتزوجوا قط كانت نتائجهم الصحية أسوأ عموما. وقد يكون السبب هو أن المتزوجين يشجعون بعضهم البعض على تبني أو الحفاظ على سلوكيات صحية إيجابية مثل الإقلاع عن التدخين أو ممارسة الرياضة بانتظام".

وتوضح المؤلفة الرئيسية للدراسة، إسمي فولر تومسون، مديرة معهد مسار الحياة والشيخوخة وأستاذة في كلية فاكتور-إنوينتاش للعمل الاجتماعي بجامعة تورنتو: "من المهم للغاية الحفاظ على نمط حياة صحي، بغض النظر عن عمرنا. على سبيل المثال، لم يفت الأوان أبدا للإقلاع عن التدخين. في دراستنا، كان أولئك الذين كانوا مدخنين سابقين أكثر عرضة للشيخوخة بشكل مثالي من أولئك الذين استمروا في التدخين. وتؤكد دراستنا على أهمية فهم الاختلافات بين الجنسين في الشيخوخة حتى نتمكن من دعم الرجال والنساء الأكبر سنا بشكل أفضل لمواصلة الازدهار في وقت لاحق من الحياة".

وتابعت: "يمكن أن تساعد نتائجنا في تطوير البرامج والخدمات لإشراك ودعم كبار السن، وخاصة أولئك الذين لم يتزوجوا أبدا أو عانوا من الترمل والانفصال والطلاق في وقت لاحق من الحياة".