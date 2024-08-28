البطاينة : لست ممتلئا ماليا ونريد احياء الطبقة الوسطى - فيديو

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أكد الوزير الأسبق وأمين عام حزب إرادة، نضال بطاينة، أنّ الحزب
ليس حزب الرجل الواحد ولا يحظى برعاية المخابرات، وأنه على الصعيد الشخصي ليس ممتلئا
ماليا، لافتا الى انه جندي في خدمة الوطن من خلال العمل الحزبي الذي يسعى عبره حزب ارادة الى احياء الطبقة الوسطى في الاردن ، واعادة النظر في النهج الضريبي.
جاء
ذلك في لقاء أجراه البطاينة في استوديوهات خبرني مع الصحافي غيث العضايلة.
وتاليا المقابلة كاملة في موقعنا:
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