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البطاينة : لست ممتلئا ماليا ونريد احياء الطبقة الوسطى - فيديو

8/28/2024 7:29:46 PM

(MENAFN- Khaberni) خبرني - أكد الوزير الأسبق وأمين عام حزب إرادة، نضال بطاينة، أنّ الحزب
ليس حزب الرجل الواحد ولا يحظى برعاية المخابرات، وأنه على الصعيد الشخصي ليس ممتلئا
ماليا، لافتا الى انه جندي في خدمة الوطن من خلال العمل الحزبي الذي يسعى عبره حزب ارادة الى احياء الطبقة الوسطى في الاردن ، واعادة النظر في النهج الضريبي.

جاء
ذلك في لقاء أجراه البطاينة في استوديوهات خبرني مع الصحافي غيث العضايلة.

وتاليا المقابلة كاملة في موقعنا:

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