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الهند توافق على صفقة اندماج «ديزني ورليانس» بقيمة 8.5 مليارات دولار

8/28/2024 7:29:44 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

وافقت هيئة تنظيم المنافسة في الهند على صفقة اندماج شركتي ديزني ورليانس بقيمة 8.5 مليارات دولار، مع بعض التعديلات الطوعية، حسبما ذكرت في منشور على منصة التواصل الاجتماعي ((إكس)).هذا ولم تكشف لجنة المنافسة في الهند عن التنازلات المقدمة.

وذكرت ((رويترز)) الأسبوع الماضي نقلاً عن مصادر أن ((ديزني ورليانس)) عرضتا بعض التنازلات لتأمين الموافقة على اندماجهما.وتهدف شركتا ديزني ورليانس إلى إنشاء أكبر شركة ترفيه في الهند للتنافس مع سوني ونتفلكس وأمازون، بالإضافة إلى 120 قناة تلفزيونية وخدمة بث.

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