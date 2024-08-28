زياد خلف: الإمارات محطة مهمة لكبار رجال الأعمال

أكد الدكتور زياد خلف عبد، رئيس مجلس إدارة ((مصرف التنمية الدولي)) ورئيس مجموعة ((زياد خلف القابضة)) في أبوظبي وعضو مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، أن دولة الإمارات استطاعت أن تحقق التنمية المستدامة وتواكب آخر التطورات التي يشهدها العالم بما فيها ثورة الذكاء الاصطناعي، وهو ما جعلها محطة مهمة لكبار رجال الأعمال الذين عملوا على التعاون المشترك مع الإمارات على أكثر من صعيد، خاصة وأن الإمارات تعمل على تذليل الصعوبات أمام المستثمرين، وتساعد على توسيع التعاون التجاري المشترك والاستثمار في القطاعات كافة.

وأشاد زياد خلف بالسياسات الاقتصادية التي تتبناها دولة الإمارات، والتي ضاعفت من حجم تجارتها الخارجية غير النفطية في النصف الأول من العام 2024 بشكل قياسي، حيث تجاوزت 1.4 تريليون درهم درهم بنمو 25 %، وارتفع حجم التجارة مع العراق 41%، استقبل خلالها صادرات إماراتية غير نفطية تعادل قرابة 4 أضعاف ما استقبله، خلال الفترة المثيلة من 2023.

وأشار إلى أن مجموعة ((زياد خلف القابضة))، والتي يندرج تحتها 22 شركة، تسهم في تعزيز العلاقات الاستثمارية بين الإمارات والعراق، كما تسهل عملية التبادل والتطوير التجاري بين البلدين في مجالات مختلفة منها الاستثمار والتمويل والصناعة والتجارة والعقارات والدفع الإلكتروني.