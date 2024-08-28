أكدت هند عبدالرحمن العلي، عضو مجلس الإدارة ومديرة شركة دبي للاستثمار، أن مبادرات التنوع في ((دبي للاستثمار)) تسهم في نمو أعمالها، حيث يشهد عالم الأعمال تحولات جذرية، إذ تتولى النساء مواقع قيادية، وتمارس أدواراً محورية في مختلف القطاعات، ويكشف تقرير حديث أن 6.7% من مناصب الرئيس التنفيذي في الإمارات تتولاها النساء، وهو ما يتجاوز المتوسط العالمي الذي يبلغ 5%.

كما تحظى الدولة بأعلى نسبة من النساء اللائي يشغلن مقاعد في مجالس إدارات المؤسسات في المنطقة. كما تشغل النساء نحو 50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، وتتولى المرأة تسع حقائب وزارية في الحكومة الاتحادية.

بينما تقود أكثر من 23 ألف سيدة أعمال إماراتية مشاريع بقيمة تزيد على 50 مليار درهم. وتلزم الإمارات شركاتها بتخصيص حصة للنساء في مجالس الإدارة، ومضاعفة مقاعدهن في مجالس إدارات الشركات المدرجة في السوق المالي منذ عام 2020.

وأشارت هند العلي إلى القرار الذي فرضته هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات، بإلزام الشركات المدرجة في سوق المال بتعيين امرأة واحدة على الأقل في مجلس إدارتها منذ عام 2021. ما يؤكد الجهود الحثيثة نحو تعزيز المساواة في كل القطاعات الاقتصادية.

وقالت هند العلي، بصفتي عضواً في مجلس إدارة شركة دبي للاستثمار، شهدت تأثير القوة التحويلية لمبادرات التنوع والتكامل في ((دبي للاستثمار))، وساهمت من موقعي في الشركة في مجموعة من المجالات المحورية مثل الاستثمار وإدارة الأصول، وهو ما يؤكد الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه المرأة في مثل هذه القطاعات. وتطلبت هذه التجربة مني صلابة استثنائية، بالإضافة إلى التصميم على النجاح في مجال شديد التنافسية، لأكون مصدر إلهام للنساء الإماراتيات.