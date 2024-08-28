التخويف ليس استراتيجية تسويقية فعالة للذكاء الاصطناعي

قبل ثمانية عشر شهراً، ذهبت إلى حفل في سان فرانسيسكو أقيم للاحتفاء بالذكاء الاصطناعي التوليدي باعتباره الثورة الصناعية المقبلة. وقال أحد الحاضرين، إن الذكاء الاصطناعي على وشك هدم أسلوب حياتنا كما نعرفها. كنا مثل الذين يعتنون بمحاصيلهم، غير منتبهين للآلات التي تشق طريقها نحو ابتلاعنا جميعاً.

ويمكن القول بأمان: إن الذكاء الاصطناعي التوليدي لم يبتلع الكثير من أي شيء بعد. فلا يزال المحاسبون والمصممون ومهندسو البرمجيات وصانعو الأفلام والمترجمون الفوريون، وكل المهن التي قيل إنها تتوقع مذبحة، يعملون في وظائفهم. ولم تتم عرقلة الانتخابات، ولا يزال العالم يدور حول محوره. لذا، بدأت هذه التحذيرات المبكرة تبدو وكأنها شكل غريب من أشكال التسويق.

غالباً ما يرتبط وادي السيليكون بالتفاؤل. وإحدى الصفات المحبوبة في قطاع التكنولوجيا هو الإحساس الدؤوب بأن العالم يسير في مسار دائم الارتقاء. وعندما لا تنجح خطط طموحة، مثل ادعاء إيلون ماسك بأن المركبات المأهولة ستطير إلى المريخ بحلول عام 2024، يمكن للعالم أن يتغاضى عن ذلك. فهناك إدراك أن الطموح المتفائل أمر جيد.

لكن الطموح ليس العقلية الوحيدة التي تولدها كاليفورنيا، فعبر قطاع التكنولوجيا هناك مجموعة أخرى يحركها الخوف.

فعلى الطرف الآخر، الأكثر حدة، هناك دعاة النجاة، القلقون من انهيار المجتمع. وبالنسبة للبعض، يعني هذا شراء أراضٍ في نيوزيلندا أو تخزين المياه. وبالنسبة لآخرين، فربما يكون الأمر بمثابة استراتيجية عمل. وتشتهر شركة بالانتير للبرمجيات والاستشارات باستخدام أرباحها الفصلية لإخبار المستثمرين بإمكانية حدوث دمار عالمي. وتعزز التأملات الوجودية جاذبية الأمر. وما زالت توصف ((بالانتير)) بأنها ((غامضة))، رغم أنها شركة عامة مضى على تأسيسها عقدان.

إن إثارة الخوف من المنتجات التقنية ليس بالضرورة أمراً غير مفيد. كما أن وصف وسائل التواصل الاجتماعي بالإدمان وانتهاك الخصوصية قد يقلق المستخدمين، لكنه لا يثني المعلنين عن استخدام هذه الوسائل.

لننظر إلى ((فيسبوك)). انخفضت أسهم الشركة في عام 2018 بعدما تكشف أن ((كامبريدج أنالتيكا)) كانت تجمع بيانات المستخدمين وتستخدمها في إجراء تجارب يفترض أنها تسببت في تغيير نتائج الانتخابات. ولم يتعاف سعر الأسهم في غضون عام فحسب، بل يتم تداول سعر سهم الشركة حالياً بضعف قيمته آنذاك.

إن اعتبار المنصة قوية بما يكفي للتأثير على السياسات العالمية جعلها أكثر إثارة للإعجاب، حتى وإن لم يكن ذلك صحيحاً، إذ لا توجد أدلة كثيرة على أن جمع البيانات ((السيكوغرافية)) كان ذو تأثير على الناخبين.

وبالنسبة للذكاء الاصطناعي، فقد وجد القلقون أمراً يمكنهم تعليق مخاوفهم عليه. ففي العام الماضي، انضم سام ألتمان، الشريك المؤسس لشركة ((أوبن إيه آي))، إلى مجموعة علماء ومسؤولين تنفيذيين آخرين في توقيع خطاب، جاء فيه أن خطر الانقراض الناجم عن الذكاء الاصطناعي يجب أن يحظى بأولوية عالمية.

وناشد قادة آخرون في قطاع التكنولوجيا إيقاف البحوث ستة أشهر بسبب ((المخاطر الجمة التي تواجه المجتمع والبشرية)). من ناحية أخرى، أشار ((جولدمان ساكس)) إلى احتمالية أتمتة 300 مليون وظيفة بدوام كامل بسبب التكنولوجيا.

ولا شك أن الكثير من هذا القلق حقيقي. لكنه مع ذلك يحوي في طياته تأثيراً جانبياً ينطوي على أنه يجعلنا مستعدين للشعور بالحماس بشأن التكنولوجيا ثم خيبة الأمل بسببها. وحينما أطلقت ((أوبن إيه آي)) منتجها الذي يدعى ((سورا))، لتوليد مقاطع الفيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي، وصفه أحد المراجعين بأنه ((خطوة إضافية للأمام في اتجاه نهاية الواقع نفسه))، بغض النظر عن استخدام صانع الأفلام للمنتج وأنه وجده أقل إثارة للإعجاب.

وكما هو الحال مع أي تسويق، تميل الادعاءات الطنانة إلى التداعي بمجرد تجربة الناس للأشياء بأنفسهم. وتتزايد التساؤلات حول ما إذا كان كل هذا مجرد ضجة، مع تزايد استخدامنا للذكاء الاصطناعي التوليدي، سواء من خلال المعدات أم ((مستندات جوجل)) أم منصات الوسائط المتعددة.

وبعض من أولى المنتجات الاستهلاكية لم تحظ بالشعبية، مثل الدبوس المثبت في الملابس من ((هيومان))، المدعوم بالذكاء الاصطناعي، بسعر 699 دولاراً. وبحسب موقع ذا فيرج للأخبار التكنولوجية، فقد شهدت الأشهر الثلاثة الماضية إعادة عدد أكبر من الدبابيس مقارنة بتلك المباعة.

لكن نظارات ((راي بان)) المدعومة بالذكاء الاصطناعي من ((ميتا)) حظيت بتغطية إعلامية أفضل. ويمكن للنظارات أن تخبرك بما تنظر إليه، من خلال التقاط صورة ثم معرفة ما تحويه من أشياء. ورغم أنها خاصية مثيرة للإعجاب، إلا أنها ليست مثالية.

فحينما جربت هذه النظارة، وجدت أن وظيفة مكبر الصوت في سماعة الأذن أكثر فائدة. وبدا وأن بقية العاملين في مكتب سان فرانسيسكو يتفقون مع هذا بعد أن جربوا النظارة واستخدموها بتفانٍ في محاولة التعرف على ما ينظرون إليه ثم أعادوها إلي.

في يوم من الأيام، ربما ستترجم هذه النظارة اللافتات في الشوارع، أو تساعد في معرفة خط السير أو تساعد ضعاف البصر. لكن التطبيقات التجارية للتكنولوجيا الجديدة لا تظهر على الفور. ما زلنا في المرحلة الأولى، التي تختبر فيها الأفكار.

وتكمن الصعوبة في التوفيق بين هذا والرسالة التي تقول إن الذكاء الاصطناعي مرعب بالفعل. ربما يكون لدينا جميعاً المزيد من الصبر في انتظار تطبيق الذكاء الناجح جداً، الذي يقال لنا إنه يمكن أن يقتلنا جميعاً.