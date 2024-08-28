الحكومات تسعى إلى تحسين خدمات الضرائب لدعم النمو الاقتصادي

شبّه جان بابتيست كولبير، مالية لويس الرابع عشر، الضرائب ذات يوم بنتف ريش الأوزة، بهدف الحصول على أكبر قدر من الريش بأقل قدر من الضجيج.وبعد أربعة قرون لا يزال هذا التشبيه مناسباً، فالحكومات في الدول المتقدمة تبحث عن الريش لنتفه، بعد أن تسبب الوباء في تضخم الدين العام، وأصبحت مدفوعات الفوائد تلتهم خطط الإنفاق، في حين يتزايد الطلب على الخدمات العامة، ولن يكون النمو الاقتصادي وحده كافياً لتوفير الإيرادات الضريبية الإضافية، التي تحتاج إليها الحكومات.

لقد كان الأثرياء والمتهربون من الضرائب والشركات متعددة الجنسيات أهدافاً رئيسية لعملية ((نتف الريش)). وفي أوائل أغسطس ضاعفت إيطاليا ضريبتها على الدخل الأجنبي للمغتربين فاحشي الثراء، وتسعى وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز إلو، إلى جمع الأموال جزئياً من خلال إلغاء نظام ((غير المقيمين)) الضريبي في البلاد، وزيادة الضرائب على قطاع الأسهم الخاصة، والحد من التهرب الضريبي. كما أصبحت فكرة فرض الضرائب على الثروات تحظى بترحيب من السياسيين في الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي.

إن التركيز على الأثرياء وكبرى الشركات له جاذبية سياسية واضحة، ولكن في سوق عالمية حرة مع استقطاب أماكن عالمية أخرى للأثرياء الأجانب بمعدلات ضريبية منخفضة، على سبيل المثال، فإن الخطر يكمن في أن صيحات الألم من نتف الريش قد تدفع إلى هجرة جماعية.

ووفقاً لبنك يو بي إس من المتوقع أن تفقد بريطانيا أكبر عدد من أصحاب الملايين من أي دولة أخرى بحلول عام 2028، لذا يجب معايرة الضرائب المفروضة على الأثرياء والشركات الكبرى، وإلا قد تنكمش القاعدة الضريبية مع ارتفاع معدلات الضرائب.

رغم ذلك أمام القادة الذين يعانون نقص السيولة طرقاً أخرى لاستكشافها، ولسد ((الفجوة الضريبية)) فإن الفرق بين الضريبة المستحقة للحكومة والمحصلة فعلياً هو مكان جيد يمكن البدء منه، فقد قدرت هذه الفجوة في بريطانيا بنحو 39.8 مليار جنيه استرليني للسنة المالية 2022-2023.

بعبارة أخرى كان هناك عجز في خزانة المملكة المتحدة بنحو 5% من الضرائب المستحقة، وقدرت مصلحة الضرائب الأسترالية الفجوة بنسبة 7 % للسنة المالية 2020-2021، في حين بلغت الفجوة في إيطاليا قرابة 11 %، أو 14.6 مليار يورو من عائدات ضريبة القيمة المضافة في عام 2021.

ويتحمل المتهربون من الضرائب جزءاً من اللوم. وفي حين أن الحكومات تضيق الخناق على المتهربين من الضرائب فإن استئصال قضايا التهرب المعقد عبر الولايات القضائية الدولية ليس أمراً سهلاً، وهذا يعني أن القبض على المتهربين ليس مصدراً موثوقاً لتعزيز الإيرادات، إلا أن هناك أجزاء أخرى في ((الفجوة الضريبية)) يمكن للحكومات استردادها بسهولة.

ففي المملكة المتحدة يرجع 25 % فقط من ((الفجوة الضريبية)) إلى سلوك غير قانوني، في حين أن 45 % ينجم عن أخطاء في تقديم وحساب الإقرارات الضريبية. وفي الولايات المتحدة شكلت حالات عدم الإبلاغ وحدها 542 مليار دولار، أي قرابة 80% من الضريبة غير المحصلة للسنة المالية 2021.

الأسباب وراء الإهمال في إدارة الضرائب عديدة، وتختلف من بلد إلى آخر، لكن هناك خطوات بسيطة يمكن للجميع اتخاذها. أولاً، تحتاج إدارات تحصيل الضرائب والامتثال إلى توظيف واستثمار كافيين، فخلال عامي 2022-2023 أمضى المتصلون بخطوط المساعدة التابعة لهيئة الإيرادات والجمارك البريطانية ما يقرب من 7 ملايين ساعة في الانتظار على الهاتف.

فتعزيز الموارد المخصصة للخدمات الضريبية سيزيد الدعم المقدم للراغبين في دفع الضرائب، ويساعد في القبض على المتهربين، كما قد يسهم الذكاء الاصطناعي في تحديد حالات عدم الامتثال، وتوفير الدعم المخصص لدافعي الضرائب.

ثانياً، يعد تبسيط النظام الضريبي أمراً حاسماً، فمع مرور الوقت بدأت القواعد الضريبية تتراكم الواحدة تلو الأخرى، ما أضاف مزيداً من التعقيدات. ومن خلال التوجيهات الأكثر وضوحاً، وتبسيط العديد من الأعباء والحدود القصوى والإعفاءات، وتحسين عمليات تقديم الإقرارات الرقمية، يمكن إحداث فارق.

الحد من تعقيدات النظام الضريبي وسيلة فعالة لزيادة الإيرادات، كما أنه أقل عرضة لإثارة الجدل مقارنة بتعديل معدلات الضرائب، ويمكن أن يوفر مقدار الوقت، الذي تقضيه الأسر والشركات في الامتثال. وربما لا تزال هناك حاجة إلى نتف الريش، إلا أن الحكومات قادرة على استرداد إيرادات هائلة، وتعزيز الإنتاجية، فور تحسين إدارات الضرائب، وجعل تأثير الضرائب أخف وطأة.