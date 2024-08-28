قضايا الهجرة وسلبيات محاولة التوفيق بين المصالح الانتخابية والاقتصادية

في مختلف البلدان الغنية، يجد الساسة أنفسهم في مأزق حرج، فالناخبون يطالبون بخفض معدلات الهجرة، ثم يعترضون بشدة كلما حاولت الحكومة اتخاذ خطوات فعلية للحد منها. وبعض القادة، مثل جورجيا ميلوني في إيطاليا، لا يكلفون أنفسهم عناء المحاولة، في حين سعى آخرون، مثل ريشي سوناك، إلى تقليل الأعداد الإجمالية، مع ترك الباب موارباً أمام المهاجرين المطلوبين لملء الوظائف الشاغرة، أو دفع رسوم الدراسة في الجامعات.

ويخلق هذا التوازن العديد من المشاكل، لا سيما أنه يقوض ثقة الجمهور عندما يفشل الساسة في الوفاء بوعودهم. وحتى لو لم يواجه كل يقدم وعوداً جذابة للحد من الهجرة هزيمة قاسية، مثل سوناك، فإنهم جميعاً يخاطرون بكارثة انتخابية محتملة.

والأهم من ذلك، أن النظر إلى سياسة الهجرة، باعتبارها مجرد محاولة للتوفيق بين الواقعين الانتخابي والاقتصادي، يعني أن الحكومات غالباً ما تتجاهل أهم جوانبها. والاختبار الحاسم لسياسة الهجرة هو كم من السهل تكوين أشخاص مثل ساجد جاويد (هو ابن لأب مهاجر جاء إلى المملكة المتحدة لسد نقص معين في العمالة، وفي هذه الحالة، لشغل وظيفة سائق حافلة).

لاحقاً، أصبح جاويد الابن مصرفياً ناجحاً، ووزيراً في حكومة المحافظين. وتحقق الولايات المتحدة نتائج استثنائية في هذا الجانب من الحراك الاجتماعي، ففرصة أبناء المهاجرين الأكثر فقراً للوصول إلى الخُمس الأعلى دخلاً بحلول منتصف الثلاثينيات من العمر، تعادل ضعف فرص أقرانهم المولودين داخل البلاد.

ولا أقصد أن جميعنا ممن لديهم آباء أو أجداد من بلدان أخرى، لا بد أن نرتقي من أدني الوظائف إلى القمة، حتى تصبح سياسة الهجرة في أي دولة ((ناجحة)). ولكن بشكل عام، فإن الاختبار الحقيقي لنجاح هذه الاستراتيجية، يتلخص في: أولاً، ما إذا كان الأفراد مندمجين في البلد ككل، وثانياً، ما إذا كانوا يكسبون أكثر من آبائهم. وللتعبير عن ذلك على طريقة وزير المالية، هل هم ((أطراف مساهمة صافية)) في الماليات العامة؟

وبالطبع، يعكس جزء من هذا حقائق أوسع عن المجتمع ككل. ففي الولايات المتحدة، جميع الأطفال المولودين ضمن أدنى شريحة من الدخل، لديهم فرصة بنسبة ستة من عشرة للخروج منها، ما يعني أنه ليس من الصعب على أي شخص اجتياز هذا الاختبار، بغض النظر عن مسقط رأس والديه.

إن تحقيق الاندماج المناسب، هو، جزئياً، نتيجة طبيعية لاتخاذك خيارات سياسية شاملة وصحيحة. فالاقتصاد القوي وبيئة العمل التي تضمن التعيين والتوظيف العادل، هما أفضل السبل لنجاح الدولة. كما يتعلق الأمر بمنح الأفراد الحرية لتحقيق أحلامهم. وتعدّ سياسات التعليم والتخطيط والإسكان حاسمة في هذا الصدد.

ويرتبط جزء من حلم الاندماج، بمدى سهولة انتقال الأفراد من جميع الخلفيات إلى الضواحي الراقية، مع تقدم حياتهم المهنية. لذلك، إذا انحرفت الأمور عن مسارها في قطاع بناء المساكن، فقد تفشل جهود الاندماج أيضاً.

كما أن صقل المهارات والتعليم من العوامل الحاسمة. فقد لاحظت ليز كيندال وزيرة العمل والمعاشات الجديدة في بريطانيا، أن واحداً فقط من بين كل 6 أشخاص يعملون في وظائف منخفضة الأجور، تمكن من الارتقاء إلى وظائف عالية الأجور، بعد عقد في سوق العمل. وهذا يشير إلى أن الشخص فور تخرجه، من غير المرجح أن يصبح ميسور الحال، ناهيك عن تحقيق ثروة، سواء كان والداه ولدا في نصف العالم الآخر أو في الجوار.

ومع توجه المزيد من البلدان نحو الهجرة لسد الفجوة في الرعاية الاجتماعية، يفضل العديد منها التأشيرات التي تقيد الأشخاص بإقامات قصيرة، مثل برامج ألمانيا للعمال غير المهرة، أو تجعل من المستحيل عليهم جلب عائلاتهم، مثل المملكة المتحدة.

فهل سيكون عامل الرعاية الذي ينتقل إلى بلد آخر بمفرده، ولديه تفاعلات محدودة خارج العمل، ويقضي معظم وقته في التحدث مع عائلته خارج البلاد، أكثر اندماجاً من شخص يرتاد أطفاله المدارس المحلية؟ ومن منظور نفعي بحت، هل تعتقد حقاً أن أي بلد قد تحقق نتائج أفضل إذا نشأ طفل الشخص المهاجر في مكان آخر، بدلاً من يصبح خريجاً على درجة عالية من الكفاءة في بلد والديه الجديد؟.

وهكذا، فإنه من خلال تبنّي سياسات قصيرة النظر، تخاطر الدول الغنية بمواجهة أسوأ النتائج على الإطلاق. ويظل شعور الناخبين بأنه لا يتخذ أي إجراء حيال مخاوفهم قائماً، في حين تضيع الدولة الفرص التي تتيحها المزايا الاجتماعية والاقتصادية من الاندماج.