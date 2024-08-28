«شهر الصُنَّاع».. مبادرات مبتكرة لدعم ريادة الأعمال الإبداعية

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) عن بدء التحضيرات لتنظيم «شهر الصناع» الذي تنطلق فعالياته خلال الفترة من 7 وحتى 13 سبتمبر المقبل في منطقة القوز الإبداعية، بهدف توفير مظلة تجمع كل الصناع وأصحاب المواهب ورواد الأعمال، والعمل على تطوير مهاراتهم وإمكانياتهم الفنية وتنمية قدراتهم المختلفة، إلى جانب تقوية الروابط والشبكات بين مبدعي التصنيع وعرض أفضل الممارسات العالمية في مجال دعم الصناعات الثقافية والإبداعية، ويأتي ذلك في سياق جهود الهيئة الهادفة إلى تعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

وخلال «شهر الصناع» سيكون رواد الأعمال على موعد مع سلسلة من ورش العمل التي ستعقد بالتعاون مع «ميك ووركس – الإمارات» و«كولاب» و«دائرة الاقتصاد والسياحة – دبي» و«فن جميل»، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمتحدثين الذين سيقومون خلالها بعقد لقاءات مع الصناع وتزويدهم بما يحتاجونه من استشارات فنية ومهنية تساهم في تطوير مشاريعهم. وتتضمن أجندة الشهر تنظيم «جولة بالحافلة» التي تشمل زيارات ميدانية إلى عدد من المواقع في منطقة القوز الإبداعية، بهدف التعرف على ممارسات الصناع ومشاريعهم ونوعية منتجاتهم ومتطلباتهم المختلفة، ما يبرز أهمية المنطقة وما تمتلكه من مشاريع ملهمة.

جلسات

ويتضمن برنامج «شهر الصناع» عقد مجموعة من الجلسات النقاشية والحوارية، ومن بينها جلسة «فرص فنية على مدار العام» التي تستعرض مجموعة من أبرز المشاريع والمبادرات التي تنظمها الهيئة دعماً لرواد الأعمال، وكذلك جلسة «إعادة التفكير في تطوير المواد في الإمارات» التي يقدمها ريتشارد ويلسون، المدير الإبداعي ومؤسس مشروع «كولاب» ويلقي خلالها نظرة على قائمة المواد المبتكرة التي يتم تطويرها في الإمارات بفضل جهود مصممين يطمحون إلى ابتكار مواد جديدة تعتمد على الموارد المتاحة داخل الدولة، كما يلتقي ويلسون في جلسة حوارية أخرى مع مجموعة من مبتكري المواد المحليين، لاستكشاف كيفية تفاعل السوق مع أفكارهم، وأبرز التحديات التي يواجهونها في مشاريعهم.

ويشمل البرنامج أيضاً ورشة «الرسم على السيراميك» التي يستضيفها مركز الجليلة لثقافة الطفل، إلى جانب فعالية «تبادل الصناع» التي يقدمها مانسي بافيشي بالتعاون مع مجموعة من المصنعين، بينما يضيء جاسم عبدالرحمن العوضي، خبير – سهولة ممارسة الأعمال في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، خلال جلسة «تمكين الإبداع» على الإجراءات الخاصة بطلبات التراخيص لأعضاء المجتمع الإبداعي، في حين تتولى ندى سلمان بور وقيصر بينجي الإشراف على جلسة «الطباعة ثلاثية الأبعاد للفن في الأماكن العامة»، فيما يقدم كل من المهندس خالد شكلة، والمهندسة المعمارية والمخططة الحضرية سارة أبو فرحة ورشة «المنح الإبداعية من فن جميل». من جهة أخرى، سيتمكن المشاركون في «شهر الصناع» من استكشاف ابتكارات المواد الطبيعية والمستدامة والمعاد تدويرها والمستخلصة من مصادر حيوية، أو تساهم في خفض الكربون، والتي سيتم عرضها ضمن معرض خاص من تنظيم «كولاب».

دور

وأشارت خلود خوري، مدير إدارة المشاريع والفعاليات في «دبي للثقافة» إلى أهمية «شهر الصناع» ودوره في دعم الصناع الناشئين وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكينهم من ترويج أعمالهم وخدماتهم بطرق مبتكرة، ما ينعكس إيجاباً على الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي. وقالت: «تحرص «دبي للثقافة» عبر مبادراتها النوعية على تحفيز منظومة التصنيع المحلية من خلال تهيئة مناخات ملائمة قادرة على استقطاب الصناع ورواد الأعمال وأصحاب المواهب وفتح الآفاق أمامهم، وتحفيزهم على الاستفادة من إمكانيات دبي وقدراتها الواسعة وما توفره من تسهيلات وفرص استثمارية ونماذج إبداعية تمكنهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة، ما يعكس تفرد بيئة الإمارة وملاءمتها لأصحاب المواهب في كل المجالات»، مؤكدة أن «شهر الصناع» يساهم في تشجيع رواد الأعمال على إضافة قيمة اقتصادية لمنتجاتهم، ما يتيح لهم المساهمة في تعزيز المنظومة الاقتصادية المتنوعة للإمارة والقائمة على المعرفة والابتكار، ويعزز مكانتها مركزاً للإبداع.