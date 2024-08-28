يقـول المتوصف

عليك بالدَّرْبْ لو طالتْ وبِنْت العَم لو بارَت

المعاني:

بارَت: كبُرت في السّن.

شرح المثل: معناه اتّبِع الطّريق السليم وإنْ طال. وتزوّج ابنة عمّك ولو لم تكن مثالية، حيث يشجّع المجتمع لدينا الزّواج من بنات الأقارب.

مضربه: في النُّصح باختيار الزّوجة من الأقارب كعادة أهل الإمارات، وبالذات في حثّ الرجل على الزّواج من ابنة عمه، ومواصلة الطريق حتى لو طال للوصول إلى الأهداف.