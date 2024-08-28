يقـول المتوصف

(MENAFN
- Al-Bayan)
عليك بالدَّرْبْ لو طالتْ وبِنْت العَم لو بارَت
المعاني:
بارَت: كبُرت في السّن.
شرح المثل: معناه اتّبِع الطّريق السليم وإنْ طال. وتزوّج ابنة عمّك ولو لم تكن مثالية، حيث يشجّع المجتمع لدينا الزّواج من بنات الأقارب.
مضربه: في النُّصح باختيار الزّوجة من الأقارب كعادة أهل الإمارات، وبالذات في حثّ الرجل على الزّواج من ابنة عمه، ومواصلة الطريق حتى لو طال للوصول إلى الأهداف.
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