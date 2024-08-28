«الأرشفة الرقمية» يثري المحتوى العربي

ينظم الأرشيف والمكتبة الوطنية، مؤتمر ((الأرشفة الرقمية في العالم العربي))، خلال الفترة من 29 حتى 30 أكتوبر المقبل، بهدف إثراء المحتوى الرقمي العربي.ويسلط المؤتمر الضوء على قضايا حفظ البيانات، وإثراء المحتوى العربي، والارتقاء بممارسات وتجارب الأرشفة الرقمية في العالم العربي، وإيجاد الحلول للتحديات التي تواجهها.

ويشارك في جلسات المؤتمر عدد من الباحثين والخبراء والمهنيين، لمناقشة واقع الأرشفة الرقمية في العالم العربي والتحديات التي ستواجه مستقبلها.وقال عبدالله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، إن الأرشيف والمكتبة الوطنية يولي الأرشفة الرقمية اهتماماً كبيراً، إيماناً منه بأهمية حفظ المعارف بأنواعها وأرشفتها وإتاحتها والوصول إليها باستخدام هذه التقنيات الرقمية الحديثة، التي صار لها دورها الكبير في تنظيم وإدارة المعلومات، ولا سيما أن الأرشفة الرقمية توفر مساحات مكانية كبيرة، وتحفظ الوثيقة الورقية من التلف بسبب تداولها، فتدوم وقتاً أطول لكي تتناقلها الأجيال، وتسهل الوصول إليها وقت الحاجة، وهذا هو الهدف من حفظها.

وأشار إلى أنه وبهذا الأسلوب التقني الحديث فإن الأرشيف والمكتبة الوطنية يحتفظ بملايين الوثائق في حواسيب وخوادم خاصة لهذا الغرض، وهو يواصل استراتيجياته الطموحة في مجال الأرشفة الرقمية والحفاظ على البيانات أطول زمن ممكن.