عيون الشعر الإماراتي

يِقُولْ الْفِهِيمْ الْمَايِدِيْ بِنْ ظَاهِرْ

وِالأمْثَالْ يَجْرِيْ مِنْ لِسَاِني مْدِادْهَا(1)

يِغُوشِنْ(2) عَلَى قَلِبْي نِغُوْشٍ(3) لَكَنّهَا

كَمَا غَاشْ مِنْ جَبْلْ الِتّهَامَا(4) جَرَادْهَا

مِنْ امْثَالْنَا لاَ مِنْ تِمَاثِيْلْ غِيْرنَا

قَرَايِنِهَـــا(5) مَحْيُوْزِةٍ(6) عَنْ تِلادْهَــــا(7)

أبَاهِيْ بِهَا الَّرمَّاسْ(8) لَيْ مِنْ تِظْاوِلُوْا

إذَا ظَالْ(9) مِ الرّمّاسْ ظُوْلْ احْتِشَادْهَا

كوْد(10) أنْ فِيْ الَّرمَّاسْ قَلْبٍ مِوَلَّـــعْ

مِنْ الْبِعِدْ حَفَّاظٍ لَهِا وِاسْتِفَادْهَــــا

يِقُوْلُونْ هَذَا بِالْهَوَى كَاْن مُوْلَعْ

بِالاْفَناْنِ فيْ رُوْس الذّوَارِيْ(11) نِشَادْهَا(12)

جِتِيْلْ(13) الْهِوَى عَايَا عَلَى عَالِمْ الِدّوَا( 14)

وِبَذْلْ الأطِبَّا جِدِّهَـــا وِاجْتِهَادْهَـــــا

أقُوْلْ بِيْ مِنْ حُوْلْ عَامِيْنْ لِيْعِــــهْ

أزَاَلتْ عَنْ الْعِيْنِيْنْ لَذّةْ رْقَادْهَــــــا

يِهِجْ(15) مُوْيْ الْمُوقْ(16) مِنِيّ بِعَبْــــــرَهْ

عَلَى صَفحْ خَدّيْ نَاِفيْ الْمَايْ زَادْهَـــا

مِسُوحٍ(17) بِهَا كَفّي مِسُوْحٍ لَعَلّهَــا

تِهَوَّنْ وِهِيْ مِنْ كَثْرَةْ اْلَمايْ زَادْهَــــا

الشــــروح

1: مْدِادْهَا: حبرها

2: يِغُوشِنْ: يتطايرن

3: نِغُوْشٍ: المتطاير من الجراد الكثيف

4: جبل التهاما: جبال تهامة

5: قراينها: دلائلها ومعانيها وما ترمي إليه

6: محيوزة: مأخوذة أو حيزت عن القديم

7: تلادها: قديمها وأصلُها

8: الرِّماس: المتحدثون المتسامرون

9: ظال: اجتمع

10: كود: ربما أو لَعَلَّ

11: روس الذواري: الأماكن أو التلال المرتفعة التي تذرو ترابَها الرياح.

12: نشادها: إنشادها أو التغني بها بصوت جميل

13: جتيل: قتيل

14: عالم الدوا: الطبيب العالم بالأدوية

15: يهِج: يدفع أو يندفع ويجري بسرعة وغزارة

16: المُوق: طرف العين من جهة الأنف

17: مِسوح: يعني ماسح أو أمسح

اختيار وشرح: سالم الزمر