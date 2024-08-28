«النخلة».. رمز الخير وشاهد على تراث الأجداد

ظلت النخلة منذ القدم إلى يومنا هذا شامخة وحاضرة في التراث الإماراتي، وشاهدة على عراقة وأصالة الماضي، فهي تشكل رمزاً للكرم والحفاوة، وإرثاً ممتداً ينتقل من الأجداد إلى الأحفاد حاملاً معه الكثير من المشاعر للأبناء.

وللنخلة حكاية في قلب كل إماراتي، سواء على صعيد التاريخ، أو على صعيد تحقيق الرفاه الاقتصادي، فهي ثروة وطنية لها تأثيرها القوي في الماضي والحاضر، وهي ليست مصدراً للغذاء فقط، بل دخلت في جوانب الحياة المختلفة، فبنيت البيوت من سعفها، ودخلت في الزينة وصناعات مختلفة.

وحظيت زراعة النخيل بالاهتمام على أعلى المستويات، إذ تم تخصيص مؤسسات وهيئات لدعمها بتوجيهات من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، عندما قال: ((أعطني زراعة أضمن لك حضارة))، حيث كانت النخلة أساساً لمشروعه الزراعي والبيئي. بالإضافة إلى إقامة المهرجانات والمعارض المتخصصة التي تشجع المواطن على فتح قنوات تسويقية لدعم منتجات التمور المحلية، وتهدف إلى بذل الجهود المتواصلة لتوعية المزارع بأساليب الزراعة والإنتاج الحديثة، لتوفير أجود أنواع الرطب بمذاق رائع وجودة عالمية.

يقول راشد مهير الكتبي رئيس لجنة الفرز والتقييم لمهرجان الذيد للرطب: توجد عدة أصناف للنخيل، منها القديم ومنها الحديث ومنها المبكر ومنها المتأخر، ومن أصناف الرطب القديمة والتي ما زالت موجودة في دولة الإمارات: ((النغال)) و((أبو كيبال)) و((الخنيزي)) و((اللولو والخصاب))، وبفضل تشجيع الحكومة تم إضافة أصناف حديثة منها ((الخلاص)) و((البرحي)) و((الشيشي)) وغيرها، كما حضرت أصناف جديدة مع تبادل النخيل مع دول أخرى.

ويضيف: خطت دولة الإمارات خطوات متقدمة نحو الاستفادة من التقنيات الحديثة في مجال زراعة النخيل، من خلال توظيف التكنولوجيا بصورة مثالية، انعكست على الأداء في هذا القطاع الحيوي، فقد اهتمت باستنساخ بعض أنواع النخيل النسيجية ذات الجودة العالية لإكثارها، ومن هذه الأصناف ((حلوة دبي))، ((أم الدهن))، ((غندة))، ((خلاص الإمارات))، ((نوادر))، ((شمشولة))، ((ثمود)) وغيرها من الأصناف الأخرى التي تعد من أجود أنواع الرطب.

ويشيد الكتبي بجهود القيادة الرشيدة لترسيخ المكانة التاريخية للنخيل الذي يحتل مكانة كبيرة في التراث الإماراتي قائلاً: في كل عام تقام مهرجانات تشجيعية على مستوى الدولة لمزاينة الرطب وإكثار النخيل ذي الجودة العالية، وهي مهرجان ليوا للرطب، مهرجان الذيد، مهرجان دبي للرطب، مهرجان عجمان للرطب.

غرس وعناية

ويتحدث مطر بن مفتاح الشامسي من العين وهو خبير في زراعة النخيل ومن أبرز المشاركين في المهرجانات على مستوى الدولة: يتم غرس النخيل في الإمارات في أشهر مايو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر، حيث تتم زراعة الفسائل حسب الصنف ثم العناية بها وتسميدها، مع مراعاة ترك مسافة من 5 إلى 6 أمتار بين النخلة والأخرى، وعادة ما تبدأ بالإنتاج بعد 3 سنوات من غرسها.

وعن العناية بالنخيل يقول الشامسي: يجب أن تكون مستمرة على مدار العام، إذ لها تأثير مباشر على المواصفات الكمية والإنتاجية للمواسم القادمة، وتبدأ ما بعد جني الثمار في الموسم السابق بالتنظيف وهي إزالة السعف والعذوق الميتة والتعشيب والتكريب، ثم تسميد الأشجار لتجهيزها للموسم القادم.

ويضيف: يتم جني الثمار على مراحل: المرحلة الأولى (التلقيح) أو (التنبيت) تكون من بداية شهر فبراير إلى وسط مارس يتم فيها خف العذوق حتى يخف الحمل على النخلة ونضمن جودة عالية للثمار، بينما المرحلة الثانية تسمى (الخلال) أو (البسر) تكون من بداية شهر أبريل إلى أواخر مايو تبدأ فيها الثمار بالظهور على العذوق وهنا تتم عملية التفريد، وتظهر تباشير الرطب من بداية يونيو إلى بداية يوليو وتسمى رطب ((النغال)).

حيث يبدأ موسم جني رطب الخرائف حتى منتصف أغسطس. ويطلق اسم الخرائف على التمور الإماراتية المحلية مثل ((الخلاص)) و((أبو معان)) و((الخنيزي)) و((السلطانة)) و((الفرض)) و((الزاملي)) وغيرها، ولكل صنف من هذه التمور طعم ومذاق.

شجرة مباركة

ويقول خليفة راشد بن حمود الطنيجي، عضو لجنة مهرجان الرطب بالذيد: النخلة شجرة مباركة لذكرها في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ولتعدد فوائدها، وهي من أشهر الأشجار في منطقة الخليج العربي، وتشكل ثقافة مهمة تعلق بها أبناء الجزيرة العربية، فوجودها بالنسبة لهم إرث حضاري وغذاء يستمدون منها قوتهم وطاقتهم البدنية.

وبالنسبة للمجتمع الإماراتي، اهتم الكثير من المواطنين بزراعتها، حيث نرى فرحة الأهالي بعودة أيام المقيض لإطفاء حر الصيف بمياه ((الشريعة)) وهي أفلاج المياه القديمة الموجودة في واحات النخيل، حيث يتلهفون لملاقاة بشرة الموسم، والتي كانت مقترنة بداية بنضج النغال في الإمارات الشمالية والعين، والدباس في المنطقة الغربية.

وهنا ننوه أن هذين النوعين لم يعودا حكراً فيما بعد على منطقة معينة نتيجة تبادل الخبرات ضمن الدولة.ط ويضيف: ترسخ المهرجانات أهمية النخلة كجزء من الهوية الوطنية للإماراتيين، فهي تقدم الفرصة للحرفيين لعرض صناعاتهم التي تدخل فيها منتجات النخيل، كما تسعى إلى إشراك الأطفال في المسابقات، لنقل هذه الثقافة للأجيال القادمة.

حيث تشجع هذه المهرجانات على الاهتمام بالنخلة التي تمثل موروث الأجداد.ط ويوضح، قائلاً: دخلت منتجات النخيل منذ القدم في صناعة عدد كبير من المنتجات الحرفية فقد استخدمت جذوعها في صنع الأعمدة والزينة، وسعفها في بعض الأدوات المنزلية التي اشتهر بها آباؤنا وأجدادنا منها ((السفافة))، و((المندبان)) و((السيّم)) و((الدعن)) و((المشب)) و((الصراريد)) وغيرها.

كذلك استخدم سعف النخيل في بناء بيوت العريش والخيمة والمظلة والمباني السكنية القديمة في الماضي، والتي أصبح وجودها في الحاضر ضرورياً في المتاحف وعند الاحتفال بالأيام التراثية لإبراز الجانب الثقافي للإمارات.