«المهن الحرفية في ثقافة الأمثال الشعبية الإماراتية».. قيم ومضامين

يسلط كتاب ((المهن الحرفية في ثقافة الأمثال الشعبية الإماراتية))، أحد إصدارات الظبي للنشر والتوزيع للمؤلفة د. عائشة علي الغيص، الضوء على الأمثال التي تخص المهن والحرف. وجمعت المؤلفة في هذا الكتاب أمثالاً شعبية إماراتية متعلقة بالمهن الحرفية من مختلف المناطق بعد فرزٍ وانتقاء، انطلاقاً من حرصها على التراث الشعبي، وسعياً منها لتوثيقه والمحافظة عليه من الضياع والاجتهاد للإتيان بالأمثلة الشعبية، وتسليط الضوء عليها، وإبراز ما تكتسبه من أهمية في الحياة الاجتماعية، وفهم مضامينها، ومحاولة التعرف من خلالها إلى الحرف والمهن في ثقافة الأمثال الشعبية الإماراتية.

وقسمت المؤلفة الكتاب إلى مقدمة وثلاثة فصول تضمنت عدداً من المحاور، وتحت كل محور عدد من الموضوعات والقضايا ففي مقدمة الكتاب تناولت أهمية الموضوع ومبررات اختياره وأهدافه وإشكاليته وأسئلته والدراسات السابقة.

جاء الفصل الأول بمنزلة دراسة مهادية نظرية حول مفهوم الأمثال الشعبية وعلاقتها بالمهن الحرفية، فقد تضمن محورين: الأول: ناقش مفهوم الأمثال الشعبية وأنواعها وسماتها ووظائفها أما المحور الثاني فناقش المهن الحرفية وعلاقتها بالأمثال الشعبية الإماراتية.

أما الفصل الثاني من الكتاب بعنوان ((أنواع المهن الحرفية وبيئاتها في الأمثال الشعبية الإماراتية))، فقد تضمن ثلاثة محاور، الأول تحدث عن أنواع المهن الحرفية وبيئاتها في دولة الإمارات، بينما المحور الثاني يدور حول المهن الحرفية البحرية في المثل الشعبي، والمحور الثالث عن المهن الحرفية البرية في الزراعة والتجارة والرعي وأدواتها.

وفي الفصل الثالث والأخير ناقشت المؤلفة بشكل مفصل القيم في المثل الشعبي الإماراتي الخاص بالمهن الحرفية، وقد جاء في محور تناول القيم الإيجابية في المهن الحرفية من خلال الأمثال الشعبية الإماراتية. وختمت المؤلفة الدراسة بأهم النتائج والتوصيات إضافة إلى ملحق ببليوجرافيا الأمثال التي وردت في الدراسة مرتبة هجائياً ليسهل على القارئ العودة إليها، كما تضمن البحث فهارس بالمصادر والمراجع، وفهرساً بالآيات القرآنية الكريمة.