«دبي للرطب».. استدامة رموز التراث والتعريف بأنواع التمور

حقق ((دبي للرطب)) الذي نظمه مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في الفترة ما بين 27 يوليو الماضي و3 أغسطس الجاري، نجاحات نوعية، حيث يعد أكثر من منصة عرض ومسابقة يلتقي فيها ملاك النخيل والمهتمون والأسر المنتجة، إضافة إلى عدد من الجهات الرسمية.

فالحدث الذي نظم للمرة الأولى هذا العام في قلعة الرمال بدبي، استطاع أن يحقق أهدافه المنشودة في استدامة التراث والتعريف بأهمية النخلة. وقد قال عبدالله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث: هدفنا استدامة رموز التراث الوطني في الدولة، والنخلة من أهم هذه الرموز.

ولعل من أهم ما ميز ((دبي للرطب)) توظيف التقنية الحديثة لإيصال المعلومة من خلال جدران ذكية تعطي صورة كاملة عن الحدث وتقدم شرحاً وافياً عن أنواع التمور وغيرها من المعلومات المتعلقة بالنخلة، والحرف التي تعتمد على أجزاء النخلة، هذا عدا عن تفاصيل تعرضها الشاشات الإلكترونية عن أنواع الرطب عموماً، مما جعل الزائر لـ((دبي للرطب)) يشعر بأنه في رحلة معرفية مليئة بالمعلومات عن النخيل والتمور.

وبالنظر إلى أن الحدث ينظم لأول مرة فإن حجم المشاركات في مختلف أشواط ((دبي للرطب)) كان علامة من علامات نجاح الحدث في استقطاب المهتمين بالنخيل وتعزيز استدامة هذا الرمز التراثي والمحافظة عليه. ومما ميز المشاركات في ((دبي للرطب)) هو ذلك الإقبال الكبير على شوط ((نخلة البيت)) والذي كان لافتاً، حيث قال عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث:

إن الإقبال الكبير على المشاركة وخاصة في شوط ((نخلة البيت))، هو مؤشر بأننا على الطريق الصحيح في بناء علاقة اجتماعية وثيقة بين عيال البلاد والنخلة وهو أحد أهم أهدافنا من ((دبي للرطب)).

يضاف لحجم الإقبال على المشاركات الفردية إضافة أشواط تقام للمرة الأولى على مستوى الدولة كشوط ((نخلة البيت))، ((نخلة الجهات الحكومية))، ((كأس الندّر)).

وفي لفتة مميزة لم ينس القائمون على ((دبي للرطب)) تقدير الجهود التي أسهمت في تطوير زراعة النخيل لبقاء واستدامة هذا الرمز الوطني فقد منح وسام شخصية ((دبي للرطب)) لهذا العام لكل من المرحوم خليفة بن أحمد بن سعيد بن ثالث الحميري، والدكتور أحمد سيف الفلاسي. كما كرم ((دبي للرطب)) في يومه الختامي عدداً من الجهات منها: هيئة أبوظبي للتراث، صندوق الفرجان، وقلعة الرمال للمناسبات لمشاركتهم في إنجاح ((دبي للرطب)) في نسخته الأولى.

ونجح مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث من خلال تنظيم ((دبي للرطب)) في تعزيز الاهتمام بالنخلة وجمع أبناء الإمارات على حب النخلة والمحافظة عليها كرمز من الرموز الوطنية والتراثية التي طالما جادت بخيراتها.