تبرعات احتيالية لمساندة مؤسس «تلجرام»

يراقب المحتالون عن كثب التغيرات الاجتماعية، كما يتابعون آخر الأخبار لاستغلال المواضيع في الوقت المناسب، وإيقاع الضحايا على ضوء الأحداث الجارية.واكتشف خبراء كاسبرسكي أخيراً مجموعة من المحتالين الذين يستغلون الأخبار المتعلقة باعتقال بافيل دوروف، مؤسس تطبيق ((تلجرام))، لدى وصوله إلى أحد المطارات الفرنسية.

واغتنم المحتالون الفرصة، وسرعان ما أطلقوا حملة بريد عشوائي ليقوموا من خلالها بتوزيع رسائل عبر البريد الإلكتروني تدعي زوراً أنها تهدف إلى جمع التبرعات للدفاع القانوني عن دوروف، إلى جانب حملة توعية عالمية.

وفي عمليات الاحتيال هذه، ينتحل المحتالون صفة منظمات حقوق الإنسان، زاعمين أنهم يسعون بشكل جاد لتأمين حرية بافيل دوروف، وحماية حقوق الإنسان العالمية. وتحت الرسائل للأشخاص الذين يتلقونها على المساهمة في هذه القضية من خلال التبرع لإحدى محافظ العملات المشفرة العديدة المحددة، بما في ذلك ((بتكوين)) BTC و((إيثيريوم)) ETH و((ترونيكس)) TRX.

وينتهي الأمر بالضحايا إلى خسارة أموالهم، علماً بأن فريق بافيل دوروف لم يعلن عن أي جهود ولا حملات رسمية لجمع التبرعات من أجل إطلاق سراحه. وقال أندريه كوفتون، خبير أمن البريد الإلكتروني في كاسبرسكي: ((ينبغي التفكير بأسلوب نقدي، والتحقق مراراً قبل إرسال الأموال إلى أي مشاريع تتعلق بطلبات التبرع، مع ضرورة الاعتماد دائماً على الاتصالات الرسمية ومصادر الأخبار التي تم التحقق منها)).