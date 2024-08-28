نظام ذكي يميز الخلايا السرطانية عن السليمة

ابتكر علماء من الصين وإسبانيا نظاماً يعتمد على الذكاء الاصطناعي يمكنه تمييز الخلايا السرطانية عن الخلايا السليمة. وتشير مجلة ((نيتشر))، إلى أن هذا النظام يمكنه أيضاً اكتشاف العدوى الفيروسية داخل الخلايا في مرحلة مبكرة. وتعتبر خوارزمية التعلم الآلي التي ابتكرها العلماء، أداة دقيقة في كشف عدم التجانس الخلوي.

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