Thursday, 29 August 2024 07:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نظام ذكي يميز الخلايا السرطانية عن السليمة

8/28/2024 7:29:38 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ابتكر علماء من الصين وإسبانيا نظاماً يعتمد على الذكاء الاصطناعي يمكنه تمييز الخلايا السرطانية عن الخلايا السليمة. وتشير مجلة ((نيتشر))، إلى أن هذا النظام يمكنه أيضاً اكتشاف العدوى الفيروسية داخل الخلايا في مرحلة مبكرة. وتعتبر خوارزمية التعلم الآلي التي ابتكرها العلماء، أداة دقيقة في كشف عدم التجانس الخلوي.

MENAFN28082024000110011019ID1108613153

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث