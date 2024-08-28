نظام ذكي يميز الخلايا السرطانية عن السليمة
التاريخ
8/28/2024 7:29:38 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
ابتكر علماء من الصين وإسبانيا نظاماً يعتمد على الذكاء الاصطناعي يمكنه تمييز الخلايا السرطانية عن الخلايا السليمة. وتشير مجلة ((نيتشر))، إلى أن هذا النظام يمكنه أيضاً اكتشاف العدوى الفيروسية داخل الخلايا في مرحلة مبكرة. وتعتبر خوارزمية التعلم الآلي التي ابتكرها العلماء، أداة دقيقة في كشف عدم التجانس الخلوي.
MENAFN28082024000110011019ID1108613153
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.