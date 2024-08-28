المرأة الإماراتية شريكة المسيرة وصانعة الأجيال

قبل تسعة وأربعين عاماً، وتحديداً في الثامن والعشرين من شهر أغسطس عام 1975، تم تأسيس الاتحاد النسائي العام في دولة الإمارات العربية المتحدة في عهد المغفور له القائد الباني الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وكان ذلك الحدث تجسيداً لمقولته الشهيرة الخالدة: ((أنا نصير المرأة، أقولها دائماً لتأكيد حقها في العمل والمشاركة في بناء وطنها))، ومنذ ذلك التاريخ انطلقت عجلة العطاء في مسيرة المرأة الإماراتية التي نحتفي بها في هذه الأيام تقديراً لجهودها المشكورة في بناء الوطن وإثراء منجزاته، وتأكيداً على دورها الفاعل في مسيرة التنمية، وإيماناً بأن الوطن المزدهر لا يمكن أن يمشي على رجل واحدة، ولا أن يبصر بعين واحدة.

وإيماناً من الشيخ زايد، بالدور الكبير الذي ينتظر المرأة في بناء الدولة الإماراتية جعل التعليم هو حجر الأساس الذي تتأسس عليه أية نهضة مرتجاة للوطن، وظلت تعاليمه ورؤيته لدور المرأة مصدر إلهام لقادة هذا الوطن الذين حرصوا أشد الحرص على المشاركة الفاعلة للمرأة في الحياة السياسية لا سيما في المجلس الوطني، فضلاً عما ظفرت به المرأة من حقوق متميزة في مجال الرعاية الصحية، وإطلاق قواها المعرفية والثقافية، ودخولها بقوة في العمل الحكومي لا سيما بعد قرار مجلس الوزراء عام 2012 الذي يلزم بتمثيل العنصر النسائي في مجالس إدارات جميع الهيئات والشركات الحكومية في الدولة، فأصبحت المرأة الإماراتية نموذجاً بارزاً في اكتساب الحقوق والقيام بالواجبات، وتعزيز المكانة داخل مسيرة التنمية الشاملة لهذا الوطن الحبيب.

وتعبيراً عن هذه الحفاوة البالغة بالمرأة الإماراتية، واحتفاءً بهذه المناسبة الوطنية الغالية، نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تغريدة مفعمة بمشاعر الغبطة والاحترام للمرأة الإماراتية في يوم المرأة الإماراتية أكد فيها على مكانتها الفريدة في المجتمع الذي يحتفي بها في هذا اليوم تعبيراً عن دورها وعمق حضورها في بناء الوطن وتشييد بنيانه، وأنها ومنذ انطلاقة الدولة لم تكن على هامش الحياة بل كانت في قلب القلب منها، أُماً صانعة للأجيال، ومعلمة بانية للعقول والأرواح، وطبيبة تعالج كل مريض، ومهندسة تقتحم كل المجالات، ومبدعة في كل مجال يناسب فطرتها وتكوينها دون أدنى انتقاص لحقوقها ومكانتها.

((تحتفي دولة الإمارات بيوم المرأة الإماراتية في هذا اليوم، نحتفي بها أماً ومربية وشريكة في مسيرة التنمية)).

بهذه الكلمات المشرقة بمعاني الفخر والاعتزاز يفتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد هذه التغريدة الثمينة مؤكداً احتفاء الدولة بكل مكوناتها بهذا اليوم الأغر في تاريخ الوطن حين يحتفي بمكانة المرأة الإماراتية التي أسهمت بكل قوة وكفاءة واقتدار في صنع مسيرة التنمية جنباً إلى جنب مع الرجل، فهي الأم التي تربي الأجيال وتصنع الأرواح على استلهام القيم الاجتماعية والوطنية الصحيحة، وهي شريكة التنمية التي يتجاوز دورها حدود البيت لتكون العنصر الموازي للرجل في بناء الوطن وصناعة نهضته.

((نحتفي بها في بيوتنا، وفي مؤسساتنا ووزاراتنا، وفي جهاتنا المدنية والعسكرية، ونحتفي بها في قطاعنا الخاص.. نحتفي بإنجازاتها وأعمالها وبشراكتها الحقيقية في صنع حاضر ومستقبل الدولة)).

في هذا المقطع من التغريدة اندفاع مملوء بالبهجة نحو جميع مظاهر الحفاوة التي تستحقها المرأة الإماراتية في يومها المستحق لها، فهي المكرمة المحتفى بها في جميع أماكن الحياة، في البيت حيث تكون أماً وأختاً وزوجة وبنتاً، وفي المؤسسات والوزارات حيث تكون في مكان ربما ظن البعض أنه مخصوصٌ بالرجال، ونحتفي بها في الحياة المدنية بكل تفاصيلها ومواقعها تماماً كما نحتفي بها في قلب الحياة العسكرية التي تتطلب نمطاً خاصاً من الجرأة وقوة العزيمة بسبب أهمية هذا القطاع وخصوصيته، وهي كذلك عميقة الحضور في القطاع الخاص الذي يركز في اختيار كوادره على الكفاءة والذكاء والقدرة على تحمل المسؤولية، فهي تستحق هذه الحفاوة بكل إنجازاتها وأعمالها كشريك فاعل في بناء النهضة الوطنية وصنع حاضر الدولة ومستقبلها.

((تتصدر دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في 33 مؤشراً في ملف المرأة منها التحاق المرأة بالتعليم الثانوي والجامعي، وفي حماية حقوقها الوظيفية والشخصية وأمانها الاجتماعي، وتتصدر في 42 مؤشراً إقليمياً، والقادم أفضل بإذن الله))، وإذا كان ما سبق من تغريدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد تعبيراً عن الغبطة والحفاوة بيوم المرأة الإماراتية، فإن هذه القسم من كلامه يتوجه إلى لغة الأرقام والحقائق الشاهدة على ما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات، وما توليه الدولة لها من العناية والاحترام، فالدولة الإماراتية تتصدر دول العالم في 33 مؤشراً في ملفات ذات دلالة عميقة على عمق الاهتمام بحقوق المرأة لا سيما فيما يتعلق بالتعليم والحقوق الوظيفية والشخصية والأمان الاجتماعي، وبموازاة ذلك تتصدر دولة الإمارات على المستوى الإقليمي في أربعة وأربعين مؤشراً مما يؤكد أن وضع المرأة الإماراتية قد أصبح في مكانة راسخة ليست عرضة للتبديل والتغيير، والقادم أفضل بإذن الله.

((لها منا كل التقدير والعرفان ليس يوماً في العام بل في كل الأيام والأعوام)). وبإحساس أخلاقي فريد يتقدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بفيض من مشاعر التقدير والعرفان للمرأة الإماراتية في هذا اليوم الزاهر من عمر الوطن، لا ليكون هذا التقدير مخصوصاً بيوم واحدٍ في العام بل ليكون تقديراً دائماً ومستمراً على مر السنين والأعوام.