لا تهملوا «الصناعة المحلية»

تجنيس اللاعبين الأجانب، وقيد المقيمين لا يعني أبداً تخلي الأندية عن دورها الأساسي في صناعة اللاعب المحلي..!

للأسف غالبية الأندية تستغل انفتاح قوانين الدولة ومواكبتها لمستلزمات العصر، والظاهرة العالمية التجنيس، وباتت تستورد اللاعب الأجنبي الجاهز وتتراخى في تكوين المواهب المواطنة!!

التجنيس معتمد في كل دول العالم ولكن لا يعني أبداً إهمال ((الصناعة المحلية))!!

دور الأندية الأساسي استقطاب المواهب وصقلها.. وصناعة أجيال لامعة في كرة القدم.. ولكن خلت ملاعبنا خلال الأعوام الأخيرة من لاعبين مهرة من أبناء الوطن..!! توقفت ((ماكينة)) صناعة النجوم عند إسماعيل مطر وعموري والحمادي ومبخوت..!!

ماذا بعد هذا الجيل؟!!

لم نر الأندية تنجب جيلاً جديداً..!! وهذا نتيجة فهمها الخاطئ للاستعانة باللاعب الأجنبي والمقيم.. والتجنيس!!

أنديتنا باتت تلهث وراء اللاعب الجاهز ولا ترهق نفسها بتكوين اللاعبين!!

أندية تصرف الملايين بعنوان التكوين ولكن نسمع جعجعة ولا نرى طحيناً!

وهذا خطر على المنتخب في المستقبل.

ويضر شباننا في المراحل السنية... يقتل حلمهم ويعدم فرصتهم في الارتقاء إلى اللعب في صفوف الفريق الأول.. والمنتخب!!

التجنيس عنصر مساعد لتطوير كرتنا، يرفع مستوى اللاعب المواطن من خلال الاحتكاك بالأجنبي المحترف، يقوي المنافسة بين الأندية في الدوري.. ويدعم المنتخب في مواجهاته أمام كبار آسيا والعالم. ولكن على الأندية ألا تعتمد عليه بشكل شامل وتعفي نفسها من مسؤولية تكوين اللاعبين... حتى لا تضيع أجيال من المواهب المواطنة وتنال فرصتها على المستطيل الأخضر.. لنرى في المستقبل بخيت ومبخوت وعامر وعموري.. ومطر والكمالي وغيرهم..

منتخبات فرنسا وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وغيرها تعج بالمجنسين وذوي الأصول الأفريقية لكن الأندية لم تتوقف أبداً عن صناعة اللاعب المحلي، فهذا جيرو وغريزمان ودي بروين وأولمو ورودري...

وعندهم أقوى الدوريات في العالم..!

إذا تحقق التكامل بين المواهب المحلية والمهارات الأجنبية ستنهض كرتنا وتسطع أنديتنا آسيوياً.. ونرى الأبيض يلمع في المونديال..

أنديتنا.. لا ينسيكم التجنيس ((الصناعة المحلية)).