(التنافس) والتراث الثقافي الاجتماعي

التنافس إحدى العمليات الاجتماعية الرئيسية التي تتحكم في حياة الأفراد والمجتمعات، شأنها شأن عمليات التكيف والتعاون والصراع، التي يضطلع بدراستها علمُ الاجتماع العام، والتنافسُ يعني الرغبةَ في الاستحواذ على المنافع المادية أو المعنوية المحدودة.

كما يعني التسابُق لبلوغِ الأهداف، مما يترتب عليه فوزُ الطرف الأقوى على الطرف الأضعف، وتشمل المنافسةُ مختلفَ جوانب الحياة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتلعب دوراً رئيسياً في دفع عجلة التقدم والتطور. ويهمنا هنا الحديثُ عن تنافس عناصر التراث الثقافي والاجتماعي القديمة والجديدة في مجتمعنا المحلي على البقاء والاستمرارية خلال العقود الخمسة الأخيرة.

حيث إن التغير الاجتماعي الكبير والمتسارع قد أدى إلى بروز عناصر ثقافية جديدة لا تحصى في حياة شعب الإمارات، جاءت عبر قنوات متعددة ومتنوعة، وأخذت تُزاحم القديمَ النمطي المُعتادَ وتحاول إزاحته لتحل محله، وتتفاوت نسبةُ نجاح الجديد في التغلب على القديم ما بين (سمة ثقافية) إلى أخرى، وما بين شريحة اجتماعية وأخرى، ولدراسة تلك العملية (المنافسة) يمكننا إجراء مقارنات بين عناصر مختارة من التراث الثقافي الإماراتي بين مرحلتين لاستطلاع نتائج المنافسة على الصدارة والاستمرارية وما استجد في حياة الناس من قيم وأفكار عملت على تغيير كثير من أنماط المعيشة.

ومن المقارنات المقترحة لخدمة هذه الدراسة: أولاً، عادات وتقاليد الأعراس بين مرحلة بداية الاتحاد والمرحلة الحالية، كمثال على التغير في العادات والتقاليد. ثانياً، تفسير الظواهر الطبيعية والاجتماعية تفسيراً علمياً أو خرافياً، كمثال على منافسة مقررات العلم الموضوعي الحديث للمعارف القديمة والخرافة في عقليات الناس، ومدى تغلبه عليها خلال العقود الماضية.

ثالثاً، نظرة الناس إلى مكانة ودور المرأة في المجتمع الإماراتي المعاصر مقارنةً بمكانتها ودورها عند قيام دولة الإمارات، كنموذج على تغير الاتجاهات النفسية - الاجتماعية تجاه تعليم وعمل الإناث في مختلف الوظائف وإتاحة الفرصة للارتقاء إلى مناصب عُليا في السلم الوظيفي. ولا شك في أن عملية التنافس تُحسَم لصالح العناصر والسمات الأكثر جدوى ومنفعة وذلك تبعاً للقانون الحيوي (البقاء للأصلح) أي لمن يمتلك مقومات البقـاء والاستمرارية.