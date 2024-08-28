قصة عبدالحسين عبدالرضا مع المسرح

صادف يوم 11 أغسطس الجاري الذكرى السابعة لرحيل المسرحي الكويتي الكوميدي الأشهر عبدالحسين عبدالرضا المكنى بـ((أبوعدنان))، والذي يعد من رواد فن التمثيل في منطقة الخليج العربي بأسرها، لكن كيف حقق أبو عدنان هذه الريادة، التي جعلت منه عبر السنين واحداً من أبرز الفنانين العرب مسرحياً ودرامياً؟

ولد أبوعدنان في 6 ديسمبر 1939م في دروازة عبدالرزاق بفريج العوازم شرق العاصمة الكويت في أسرة فنية، فأخوه أميرعبدالرضا فنان تشكيلي ومسرحي، وابن أخيه علي محسن ممثل، وابن أخته هو المذيع والممثل ((بوخرشد))، وابن عمه هو المطرب عيسى عبدالله خورشيد المعروف فنياً باسم ((غريد الشاطئ))، لذا لم يكن غريباً أن يتملكه الشغف بالفن والتمثيل والغناء منذ شبابه المبكر، خصوصاً مع امتلاكه صوتاً جميلاً استثمره لاحقاً في الغناء من خلال أعماله وأوبريتاته المسرحية.

بعد إتمام تعليمه التانوي بمدرستي المباركية والأحمدية، عمل موظفاً في دائرة الطباعة بوزارة الإرشاد والأنباء (الإعلام حالياً)، التي ابتعثته إلى مصر سنة 1956 لدراسة فنون الطباعة، ثم أرسلته على نفقتها مجدداً إلى ألمانيا سنة 1961 لذات الغرض، ليعود ويتدرج في الوظائف الحكومية حتى وصل إلى منصب مراقب عام الطباعة بوزارة الإعلام، ثم ليتقاعد بدءاً من سبتمبر 1979.

بدأ اشتغاله بالفن في مطلع الستينيات من القرن العشرين من خلال انضمامه إلى زملائه ومجايليه من أمثال خالد النفيسي، وعلي المفيدي، وسعد الفرج، وإبراهيم الصلال، وغانم الصالح، وغيرهم لتأسيس حركة مسرحية كويتية جادة.

تزامن ذلك مع تحقيق الكويت استقلالها الناجز سنة 1961، واهتمام حكومتها برعاية ودعم مختلف الفنون، وعلى رأسها المسرح، الذي استقدمت الدولة الفتية من أجل تطويره على أسس علمية، المسرحي المصري الكبير زكي طليمات، وعليه يمكن القول إن أبا عدنان كان محظوظاً أولاً لمعاصرته تلك الفترة الذهبية من تاريخ الكويت برجالاتها الأفذاذ الشغوفين بالفن (عبدالعزيز حسين، وحمد عيسى الرجيب، وأحمد مشاري العدواني) وثانياً لتتلمذه على يد طليمات، الذي قام بتأسيس أول معهد للدراسات المسرحية في الخليج.

يحكى أن أول عمل مسرحي أخرجه طليمات في الكويت كان مسرحية ((صقر قريش)) بالفصحى، وكان مقرراً أن يمثل فيه الفنان عدنان حسين، لكن الأخير تغيب لظروف خاصة، فتم منح دوره لأبي عدنان، الذي أجاد وأدهش طليمات بأدائه المتقن وصوته النقي ومخارج ألفاظه. شكل هذا الحدث نقطة انطلاق أبي عدنان الفنية كممثل قادر على أداء المطلوب منه بحرفية، بل قادر أيضاً على انتزاع الضحكة والابتسامة من الجمهور بصورة عفوية.

ومع مرور السنوات نجح في الصعود إلى قمة القمم، من خلال أعمال لا تتوخى الإضحاك والترفيه فحسب وإنما أيضاً النقد الهادف للعاهات المجتمعية، والفساد والتبذير والاحتيال والتشدد الديني، وسوء استغلال الوظائف العامة والشراهة الاستهلاكية وغيرها، على نحو ما ظهر في أعماله الدرامية الخالدة مثل: مسلسلات ((درب الزلق))، و((الأقدار))، و((عتاوية الفريج)) و((درس خصوصي)).

و((قاصد خير))، و((سوق المقاصيص))، ناهيك عن مسرحياته الهادفة مثل: ((باي باي لندن)) و((اغنم زمانك))، و((الكويت سنة 2000))، و((30 يوم حب))، و((بني صامت))، و((ضحية بيت العز))، و((على هامان يا فرعون))، و((عزوبي السالمية))، و((فرسان المناخ))، و((فرحة أمة))، و((هذا سيفوه))، و((سيف العرب))، و((مراهق في الخمسين))، وغيرها.

قلنا إن أبا عدنان كان صاحب صوت جميل. يشهد على ذلك قيامه بعمل أوبريتات تمثيلية غنائية لاقت نجاحات كبيرة مثل ((بساط الفقر)) مع الفنانة سعاد عبدالله، التي كون معها ثنائياً ناجحاً، وقيامه بالغناء في عدد من أعماله المسرحية والدرامية مثل درب الزلق.

توقفت مسيرة الرجل الفنية بُعيد انتهائه من مسلسل ((العافور)) سنة 2014، حينما أجرى عمليتي قسطرة للقلب في لندن في العام التالي، للعلاج من أزمات صحية بدأت معه منذ عام 2003، فدخل على أثرها العناية المركزة في مشفاه اللندني، ليتوفى بجلطة حادة في القلب في 11 أغسطس 2017، وليغيب عنا بجسده، دون صورته المخلدة في القلوب. رحم الله أبا عدنان الذي أمتع أمة بأكملها بفنه وإخلاصه وصدقه ومثابرته.