سئلت أكثر من مرة عن السبب وراء اختيار تاريخ الثامن والعشرين من شهر أغسطس يوماً للمرأة الإماراتية، وأما السؤال الآخر المكمل، أو المرتبط به، فهو: لماذا يوم محدد أو خاص للمرأة الإماراتية؟ بداية، فإن العالم، وحسب الأجندة الأممية التي تصدرها الأمم المتحدة، يحتفل طوال العام بأيام ومناسبات ورموز وشخصيات وقيم وإنجازات، ذات معانٍ ودلالات وقيمة كبيرة في التاريخ الإنساني.

بداية، يعتبر يوم 8 مارس، هو اليوم المعتمد رسمياً يوماً عالمياً للمرأة على مستوى العالم، وذلك تجسيداً لإرادة المرأة، والتحديات التي واجهتها وتواجهها في جميع أنحاء العالم. يرتبط تاريخ الثامن من مارس، بمسيرة احتجاجية نظمتها نساء نيويورك في هذا اليوم من عام 1908، للمطالبة بتحسين ظروف العمل، وزيادة الأجور، والمساواة بين الجنسين، كأول فعل منظم ترك أثراً واضحاً.

أما في الإمارات، فإضافة لاحتفالها بهذا اليوم، إلا أنها منحت نساءها امتيازاً وطنياً خاصاً، وذلك بجعل يوم 28 من أغسطس في كل عام، للاحتفاء بالمرأة وبإنجازاتها على مستوى الدولة، وفي كافة المجالات، فأصبح لها يوم تتجلى فيه الخصوصية الإماراتية، في 28 أغسطس، والمنجز العالمي يوم 8 مارس.

ولأنها امرأة إماراتية بالدرجة الأولى، وهي امرأة عالمية كذلك، فلا بأس من أن تجمع مجد التحقق والإنجاز من جميع أطرافه!

إن للمرأة الإماراتية مسيرتها الخاصة وإنجازها الذي لا يخفى على أحد، ولها في هذه المسيرة بصمات ووقفات وأعمال لا يمكن إغفالها أو المرور عليها ببساطة، وإن اليوم الذي تأسس فيه الاتحاد النسائي العام ليوم مذكور في تاريخ المرأة الإماراتية، نظراً للأدوار التي لعبها هذا الاتحاد في تطور وتقدم الحياة العامة للمرأة في دولة الإمارات، لذلك أرادت الدولة أن تغرس في الوجدان الجمعي، وفي تاريخ نساء الإمارات الشعور بالامتنان للاتحاد ودوره ولرئيسته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، فكان يوم المرأة متزامناً مع ذكرى يوم تأسيس الاتحاد.

الإمارات مجتمع يفاخر بعالميته، لكنه يحافظ في الوقت نفسه على خصوصيته في كل التفاصيل، وإن منح الخصوصية للمرأة الإماراتية بتخصيص يوم محلي، أمر يضيف ويعزز هذه الخصوصية وهذا الدور، ولا يعتبر غريباً أو متعارضاً مع أي مبدأ أو فكرة عالمية. فكل يوم وكل عام والإمارات بخير، والمرأة الإماراتية بخير.