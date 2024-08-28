الضفة على طريق غزة

انتقل الدمار إلى الضفة الغربية، عزلت مخيماتها، وتعالت الأصوات العنصرية مطالبة بتهجير سكانها.

إسرائيل لا تجد أمامها من ((يلجم)) متطرفيها، لا أحد، كلهم في هذا العالم الشاسع يتحلى بأقصى درجات الجبن، ومن لا يردع قولاً أو فعلاً يخرج عن نطاق السيطرة، مثل الطفل المدلل الذي لا تصحح له تصرفاته الخاطئة، هو يعتقد أنه يفعل الصواب.

منذ بداية حرب غزة في أكتوبر، تلك الحرب التي بررها قادة الدول الكبرى بحجة الرد على ((مغامرة مشعل المدروسة)) حسب حساباته هو وتنظيمه، لم تسلم الضفة الغربية من الممارسات العدوانية، سواء من قوات الأمن التي يقودها المنفلت بن غفير، أو من المستوطنين والمسلحين بموافقة الحكومة الإسرائيلية، وتم أسر أكثر من ثلاثة آلاف شاب دون تهم، ودون مبررات، فإسرائيل لا يسألها أحد عن مبرراتها، وقتل المئات في عمليات تصفية منظمة وممنهجة، وهدمت بيوت، واقتلعت أشجار زيتون، وصودرت أراضيها، وعندما تحرك البعض خجلاً من صمتهم المريب قيل لهم إنها ضربات استباقية، وكان رد الفعل الغربي هو التفكير في وضع ثلاثة أو أربعة من المستوطنين على قوائم عدم دخول بلادهم!

وفي ((رام الله)) سكتت السلطة الرسمية، وكأنها لا ترى ولا تسمع، وانشغلت بما ستحصل عليه بعد الانتهاء من غزة، حتى وصلت الاعتقالات والاغتيالات إلى أبوابها، ولم نر قادة السلطة يتفقدون المناطق المنكوبة في الضفة، ولم تتحرك البعثات الدبلوماسية في المحافل الدولية، وعندما تحدث رئيس السلطة أطلق ((فقاعة)) ذهابه ومساعديه إلى غزة ومنها إلى القدس بمساعدة مجلس الأمن الدولي!

الصمت هو الذي جعل المجرم يتمادى، صمت من يمثل الشعب الفلسطيني، وصمت الدول المساندة لإسرائيل، تلك التي تسمى بالدول الكبرى، حتى وصل الأمر بأن يطالب رئيس الدبلوماسية الإسرائيلية بتهجير سكان ((جنين)) و((طولكرم))، ولم تنتبه الأمم المتحدة لما يحدث هناك، ومجلس أمنها لا يشغل نفسه بمناقشات وخطابات يكتمها ((الفيتو))!