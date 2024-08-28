هل «ثمن» أكتوبر يساوي أهدافه؟

المشروع الإسرائيلي الحقيقي ليس ((غزة)) ولكن كل أراضي اتفاق ((أوسلو))!

أكبر خسائرنا في مرحلة ما بعد 7 أكتوبر الماضي، هو أن هذه العملية وفرت لإسرائيل غطاءً سياسياً وتبريراً شريراً ليس ((لرد الفعل في الدفاع الشرعي عن النفس)) في غزة، ولكن فرصة لتحقيق مشروع ((إسرائيل المسيطرة على كل أراضي فلسطين التاريخية، ويحقق حالة ردع متوحشة على المستوى الإقليمي)).

بهذا المنطق تم إبادة أكثر من 40 ألف شهيد وأكثر من مائة ألف جريح وتشريد ونزوح أكثر من 2.4 مليون نازح، وفقدان أكثر من 20 ألفاً تحت الأنقاض، وتدمير 83% من البنية العمرانية والخدمية لقطاع غزة.

وتحت هذا الشعار وهذه الحجة تم اغتيال إسماعيل هنية وصالح العاروري ومحمد الضيف وأكثر من ثلث القيادة الميدانية لكتائب القسام، وقتل وجرح ما بين 14 إلى 15 ألفاً من المقاتلين في القطاع.

وتحت هذا الشعار تم اعتقال أكثر من 9 آلاف فلسطيني في الضفة والقدس.

وتحت هذا الشعار تم اقتحام مدن الضفة ومخيماتها بعمليات أمنية.

وتحت هذا الشعار تم ضرب مخازن أسلحة ومنصات صواريخ في الجولان المحتل ووسط سوريا وحول مطار دمشق.

وتحت هذا الشعار تمت العملية الاستباقية لـ 100 طائرة مقاتلة قاذفة على منصات الصواريخ لحزب الله.

وتحت هذا الشعار تم تسليح 20 ألف مستوطن بمدافع رشاشة مجانية من الجيش الإسرائيلي.

وتحت هذا الشعار اقتحم بن غفير المسجد الأقصى مرات عدة ودعا إلى إقامة كنيس يهودي بداخله.

وتحت هذا الشعار تم الإعلان عن رفض ترك القوات الإسرائيلية سيطرتها على مثلث فيلادلفيا.

وتحت هذا الشعار تم تعبيد الطريق العرضي من عند معبر ((نتساريم)) لإقامة منطقة عازلة تقسم القطاع البالغ حجمه 360 كم.

وتحت هذا الشعار حصلت إسرائيل على مساعدات إضافية بأكثر من 30 مليار دولار.

وتحت هذا الشعار تحركت حاملات الطائرات والغواصات وأنظمة الدفاع الأمريكية والبريطانية والفرنسية في المنطقة.

وتحت هذا الشعار وصل النشاط الاستخباري الأمريكي دول حلف الناتو في التجسس وتوفير المعلومات السرية الحساسة لإسرائيل إلى أقصى حالاته منذ حرب أكتوبر 1973.

وتحت هذا الشعار تم تعطيل كل قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة والمحكمة الجنائية ومجلس حقوق الإنسان بجنيف ضد إسرائيل.

هذا الشعار الكاذب الشرير القائل بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها اتخذ من عملية 7 أكتوبر ذريعة له!

السؤال الكبير جداً جداً الذي سوف تظل أجيال حالية وقادمة تطرحه، هل ((ثمن)) 7 أكتوبر يساوي ((أي هدف)) نبيل أو شرير؟