«هيونداي» تستهدف بيع 5.55 ملايين سيارة بحلول 2030

أعلنت شركة هيونداي موتور الكورية الجنوبية عن خطط طموحة بشأن المبيعات حتى نهاية العقد. وقالت الشركة في خططها إنها تستهدف تسجيل مبيعات سنوية عالمية بقيمة 5.55 ملايين بحلول 2030، بارتفاع بنسبة 30% مقارنة بعام 2023.

كما أعلنت الشركة خطط تسويق أعمال مسابك المركبات ذاتية القيادة وتوريد المركبات ذاتية القيادة لشركات برامج القيادة الذاتية.وتسعى الشركة لزيادة الأرباح التشغيلية بأكثر من 10% بحلول 2030.ويشار إلى أن مبيعات هيونداي موتور السنوية خلال عام 2023 بلغت 4.21 ملايين وحدة.

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