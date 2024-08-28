«هيونداي» تستهدف بيع 5.55 ملايين سيارة بحلول 2030

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت شركة هيونداي موتور الكورية الجنوبية عن خطط طموحة بشأن المبيعات حتى نهاية العقد. وقالت الشركة في خططها إنها تستهدف تسجيل مبيعات سنوية عالمية بقيمة 5.55 ملايين بحلول 2030، بارتفاع بنسبة 30% مقارنة بعام 2023.
كما أعلنت الشركة خطط تسويق أعمال مسابك المركبات ذاتية القيادة وتوريد المركبات ذاتية القيادة لشركات برامج القيادة الذاتية.وتسعى الشركة لزيادة الأرباح التشغيلية بأكثر من 10% بحلول 2030.ويشار إلى أن مبيعات هيونداي موتور السنوية خلال عام 2023 بلغت 4.21 ملايين وحدة.
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