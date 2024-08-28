الدولار قرب أدنى مستوى في عام

استقر الدولار قرب أدنى مستوى في أكثر من عام مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى، أمس، وجرى تداول الجنيه الاسترليني قرب أعلى مستوى في أعوام عدة، وسط تركيز الأسواق على البحث عن مؤشرات لتقييم حجم خفض أسعار الفائدة الأمريكية المتوقع على نطاق واسع الشهر المقبل.

وصعد الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر بعد أن أظهرت بيانات تباطؤ التضخم المحلي إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر في يوليو، لكن المضي بشكل عام نحو كبح ارتفاع الأسعار كان مخيباً للآمال. واستقر الدولار الأسترالي في أحدث تعاملات عند 0.06793 دولار.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل مجموعة من العملات الرئيسية الأخرى، 0.2 % إلى 100.78، ليحوم فوق أدنى مستوى في 13 شهراً وهو 100.51 الذي سجله في الجلسة السابقة. وعلى مدار الشهر انخفض الدولار 3.4 % ، متجهاً إلى تسجيل أكبر انخفاض شهري منذ نوفمبر 2022.

وتراجع الاسترليني 0.14 % إلى 1.3243 دولار بعد أن سجل أعلى مستوى منذ مارس 2022 مقابل الدولار عند 1.3269 دولار الثلاثاء.كما تراجع اليورو مقابل الدولار 0.24 % إلى 1.1156 دولار، لكنه ظل بالقرب من أعلى مستوى في 13 شهراً الذي لامسه في بداية الأسبوع.

وابتعد الين أكثر عن أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع الذي سجله يوم الاثنين عند 143.45 للدولار، إذ انخفض 0.23 % في أحدث تعاملات إلى 144.33 للدولار.أما الدولار النيوزيلندي فانخفض 0.1 % إلى 0.6246 دولار.

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