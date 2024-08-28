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«هلا» تنضم إلى خطة التقاعد الذهبية من الصكوك الوطنية

8/28/2024 7:29:37 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت الصكوك الوطنية، شركة الادخار والاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن التوصل إلى شراكة مع خدمة ((هلا))، المعنية بتوفير أسهل الحلول لحجز سيارات الأجرة إلكترونياً في دبي.

وتهدف الاتفاقية إلى تقديم حلول مالية فريدة لموظفي خدمة ((هلا))، من خلال خطة التقاعد الذهبية، ويؤكد هذا التعاون التزام الصكوك الوطنية بتعزيز الرفاهية المالية، ودعم موظفي ((هلا)) في تأمين مستقبلهم المالي.

وكانت الصكوك الوطنية قد صممت خطة التقاعد الذهبية لتزويد الشركات، بالحلول المرنة والفعالة من حيث التكلفة، لتقديم مزايا مالية طويلة الأجل لموظفيها، ومساعدتهم على تنمية مكافآت نهاية الخدمة في إطار التخطيط للتقاعد. وبموجب هذا التعاون يمكن لخدمة ((هلا)) المساهمة بمبالغ إجمالية أو ودائع شهرية في البرنامج بالنيابة عن سائقيها، ما يؤدي إلى إنشاء محفظة ادخارية مخصصة، وتعمل على تحقيق الأرباح والمكافآت، ليتم توزيعها بعد ذلك على السائقين، مع احتفاظ ((هلا)) بإدارتها.

وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: ((تؤكد شراكتنا الاستراتيجية مع خدمة ((هلا)) التزامنا بتوفير فرص استثمارية آمنة متاحة للمواطنين والمقيمين في الإمارات، وتمكينهم من تولي مسؤولية قراراتهم المالية، لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم المستقبلية بسهولة، بما في ذلك التقاعد)).

وعلق خالد نسيبة، الرئيس التنفيذي لشركة هلا: ((تعبر شراكتنا مع الصكوك الوطنية لتوفير خطة التقاعد الذهبية عن التزامنا بتوفير فرص استثمارية آمنة وسهلة لموظفي ((هلا))، الذين هم محور نجاحنا، حيث يعد هذا البرنامج وسيلة مريحة لهم للتخطيط لمستقبلهم بثقة، كما يعزز ثقافة الاستقلال المالي والأمان داخل الشركة)).

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