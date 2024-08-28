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«إينوك» توسع حضورها بتوزيع زيوتها في باكستان

8/28/2024 7:29:36 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

وقّعت مجموعة إينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، اتفاقية تعاون مع شركة ((إف بي بي إل)) فلو بيتروليوم برايفت المحدودة (Flow petroleum Private Limited)، وهي شركة متخصصة في مجال تسويق النفط ومقرها لاهور- باكستان، لترخيص تسويق وتوزيع زيوت مجموعة اينوك في باكستان، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف مجموعة اينوك من خلالها إلى تعزيز حضورها في الأسواق الدولية.

أقيمت مراسم توقيع الاتفاقية في المقر الرئيسي لمجموعة اينوك في دبي، وحضرها أعضاء من فريق الإدارة العليا من الطرفين، بما في ذلك برهان الهاشمي، المدير التنفيذي للمبيعات التجارية والدولية في مجموعة اينوك، وعمران خان، المدير العام لقطاع الزيوت والتسويق في شركة FPPL.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: ((نحن واثقون بكفاءة شركة FPPL في توزيع منتجاتنا بشكل فعال في السوق الباكستانية، الأمر الذي سيحقق نتائج مثمرة للطرفين، ويعود بالنفع على مؤسستينا ويسهم بشكل إيجابي في نمو الاقتصاد الباكستاني)).

من جانبه قال محمد واريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة FPPL: ((إن شراكتنا مع مجموعة اينوك تمثّل إنجازاً مهماً وذلك في إطار جهودنا لتنويع وتوسيع عروض منتجاتنا في قطاع النفط والغاز. ومن خلال تقديم زيوت اينوك عالية الجودة في باكستان، فإننا نسهم في تلبية الطلب المتزايد في السوق)).

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