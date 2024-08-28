«تي سي دبليو» تفتتح مكتباً في دبي

افتتحت مجموعة ((تي سي دبليو)) لإدارة الأصول مكتباً جديداً في دبي يعد هو الأول في الشرق الأوسط، لزيادة توسعها العالمي، حسبما ذكر موقع ((بيزنس واير)). وسيركز المكتب الجديد، الذي يقع في مركز دبي المالي العالمي، على دعم وتلبية احتياجات الاستثمار للعملاء السياديين والمؤسسيين في الشرق الأوسط.

وقالت كاتي كوتش، رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية للمجموعة إن ((تي سي دبليو)) تدير أصولاً بـ200 مليار دولار، وتتمتع بخبرة تزيد على نصف قرن، وعلى أربعة عقود في خدمة العملاء السياديين والمؤسسيين بالشرق الأوسط. وكجزء من إنشاء مكتب مركز دبي المالي العالمي، سينتقل وائل يونان من نيويورك إلى دبي لقيادة المكتب الجديد وتنميته.

وتعمل ((تي دبليو سي)) في إدارة الأصول عبر مجموعة واسعة من المنتجات عبر الدخل الثابت والاستثمارات البديلة والأسهم والأسواق الناشئة. كما تدير أحد أكبر مجموعات الصناديق في الولايات المتحدة، وصناديق التقاعد في العالم، وغيرها من استثمارات المؤسسات المالية والعامة.

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