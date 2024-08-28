استقرار في «وول ستريت» بانتظار فرص أسهم التكنولوجيا

استقرت المؤشرات الرئيسية بوول ستريت، في حين يترقب المستثمرون فرص استمرار صعود السوق بقيادة شركة رقائق الذكاء الاصطناعي وأسهم الشركات الأخرى ذات الصلة بقطاع التكنولوجيا.وهبط المؤشر الصناعي 0.33 نقطة ليسجل 41250.17 نقطة عند الفتح.

وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 1.29 نقطة، أو 0.02 بالمئة، إلى 5624.51 نقطة.وفقد المؤشر المجمع 16.02 نقطة، أو 0.09 بالمئة، مسجلاً 17738.80 نقطة.وانخفضت أسهم التكنولوجيا، مع تراجع أسهم شركات أمازون وجوجل ومايكروسوفت.

وارتفعت أسهم شركة نوردستروم بنسبة 7% بعد أن نشرت شركة التجزئة أرباحًا معدلة في الربع الثاني تجاوزت التوقعات.وقفزت أسهم شركة تطوير أشباه الموصلات Ambarell a بنسبة 11% تقريبًا على إرشادات الإيرادات المتفائلة في الربع الثالث. وانخفضت شركة PVH، بأكثر من 6% بسبب توقعات مخيبة للآمال للربع الحالي.

أسهم أوروبا

وصلت الأسهم الأوروبية لأعلى مستوى في أكثر من شهر، أمس، بدفعة من أسهم شركات التكنولوجيا، كما رفعت نتائج جاءت أفضل من المتوقع لـ((أجياس)) مؤشر شركات التأمين.وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة خلال التداولات إلى 519.86 نقطة وهو أعلى مستوى منذ 15 يوليو.

كما ارتفع مؤشر داكس الألماني 0.50% وكاك الفرنسي 0.30%، فيما تراجع فوتسي البريطاني 0.09%.وصعد مؤشر شركات التكنولوجيا 0.4 بالمئة وأعطى أكبر دفعة للمؤشر الأوروبي.كما زاد مؤشر شركات التأمين 0.6 بالمئة وكان الرابح الأكبر بين القطاعات مدعوماً بقفزة بلغت ستة بالمئة في سهم شركة أجياس للتأمين ومقرها بلجيكا بعد نتائج تشغيلية أفضل من التوقعات لنصف العام.

لكن قطاع الموارد الأساسية خسر 0.6 بالمئة بضغط من تراجع أسعار المعادن بسبب بيانات اقتصادية ضعيفة في اقتصادات كبرى ومخاوف بشأن الطلب.وأظهرت بيانات أن ثقة المستهلكين في فرنسا لشهر أغسطس سجلت 92 بما يتماشى مع التوقعات مما ساعد في رفع مؤشر الأسهم القياسية 0.3 بالمئة.وقفز سهم الكتا 10.2 بالمئة مسجلاً أعلى نسبة ارتفاع على ستوكس 600 بعد أن أعلنت شركة تصنيع معدات العلاج بالإشعاع السويدية نتائجها للربع الأول.

مؤشرات اليابان

أغلق المؤشر نيكاي مرتفعاً، أمس، بدعم من ضعف الين.وأنهى المؤشر نيكاي التعاملات مرتفعاً 0.22 بالمئة عند 38371.76 نقطة ليعكس المسار الهبوطي الذي سلكه في مستهل التعاملات، مع استمرار تراجع الين مقابل الدولار على مدار الجلسة.

لكن المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً انخفض 0.08 بالمئة.وتباين أداء أسهم قطاع أشباه الموصلات، إذ ارتفع سهم شركة أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق الموردة لإنفيديا 4.18 بالمئة ليسجل أكبر المكاسب على المؤشر نيكاي من حيث النقاط. وارتفع سهم ليزرتك 4.19 بالمئة.

اختبار الرقائق

وفي الوقت نفسه تراجع سهم طوكيو إلكترون لمعدات اختبار الرقائق قليلاً، بينما هوى سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في الشركات الناشئة التي تركز على الذكاء الاصطناعي 2.29 بالمئة.وانخفض الين بنحو 0.4 بالمئة إلى 144.47 للدولار خلال التداولات.

وتباين أداء أسهم شركات صناعة السيارات، إذ ارتفع سهم تويوتا موتور 3.88 بالمئة وسهم هوندا 0.7 بالمئة في حين تراجع سهم نيسان 0.65 بالمئة ومازدا 0.16 بالمئةوتصدر سهم مجموعة راكوتن المكاسب على المؤشر نيكاي، إذ قفز 9.19 بالمئة بعد أن رفعت جهات عدة السعر المستهدف لسهم المجموعة.

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